Израиль тайно поставил ОАЭ системы обнаружения БПЛА и противоракетные лазеры

По информации британской прессы, Израиль тайно в срочном порядке поставил ОАЭ компактную систему обнаружения беспилотников Spektrо и передовые лазерные установки «Железный луч» для защиты от иранских ракет. Кроме того, страны договорились об обмене разведданными в режиме реального времени.

Как сообщает Financial Times, системы раннего предупреждения, способные обнаруживать беспилотники на расстоянии около 20 километров, были срочно доставлены в ОАЭ. Одновременно с этим в Эмиратах были развернуты установки лазерной ПВО «Железный луч». Лазер, якобы способный сбивать ракеты малой дальности и беспилотники, в начале текущего года был впервые развернут в северных районах Израиля для защиты от атак ливанской «Хизбаллы». При этом эффективность лазерных систем в условиях постоянной запыленности воздуха в ОАЭ не может не вызывать определенные сомнения.

Ранее сообщалось, что на начальных этапах войны с Ираном Израиль передал ОАЭ систему противоракетной обороны «Железный купол». Это стало первым случаем отправки данной системы ПВО в другую страну за пределами Израиля и США.

Факт переброски также косвенно подтверждается сразу несколькими рейсами эмиратских военно-транспортных самолетов C-17A Globemaster III и Ил-76, выполненных в конце февраля — начале марта на израильскую авиабазу Неватим. Таким образом, можно отметить продолжающееся укрепление военно-политических связей между Израилем и ближайшими союзниками США в Ближневосточном регионе.