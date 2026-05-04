Деловая газета "Взгляд"

Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

Дмитрий Медведев
Источник изображения: @ Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА "Новости".

"Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров", – заявил Медведев.

По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.

Тимур Шайдуллин

