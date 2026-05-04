Современные пистолеты армий мира.

Пистолет – основное оружие полицейского и вспомогательное оружие солдата. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность применить систему вооружения за считанные секунды – например, в случае внезапной угрозы или отказа основного оружия из-за неисправности. В некоторых условиях длинноствольное оружие слишком громоздко: например, в зданиях, бункерах, окопах, на кораблях или когда необходимо отразить внезапную атаку противника с транспортного средства на близком расстоянии. С другой стороны, спецподразделения используют специальные модели пистолетов – например, варианты с глушителем.

Возрождение пистолета в армии нашло отражение во многих текущих проектах по закупке оружия, которые осуществлялись в последние годы или все еще находятся в стадии реализации. Примечательно, что некоторые современные системы вспомогательного вооружения заменяют собой устаревшие поколения предшественников. Например, во Франции MAC-50 находился на вооружении семь десятилетий, прежде чем в 2020 году его заменил Pistolet Semi-Automatique (PSA), также известный как Glock 17 Gen 5 FS.

В Австралии в 2022 году SIG P320 заменил Browning High Power Mk3, который находился на вооружении местных силовиков со времен Второй мировой войны. В 2019 году датчане начали замену M/49, также известного как SIG 210-DK, прослужившего 70 лет, на SIG P320 X-Carry. В Швейцарии, в 50-ю годовщину выпуска Pistol 75, известного как SIG220, приняли решение заменить эту модель вариантом P320. Производство будет осуществляться на местном уровне.

Пистолет SIG P320 М17

ТТХ пистолетов SIG P320 М17/М18

Калибр: 9х19 мм

Вместимость магазина (патронов): 21/17

Размеры (ДхШхВ, мм): 203×35,5×140 / 183×35,5×140

Длина ствола, мм: 120/98

Масса с пустым магазином: 834г / 737г

Сравнительно масштабный проект модульной пистолетной системы (MHS) ВС США служит примером того, что его можно реализовать и быстрее. В 2017 году было принято решение в пользу SIG P320 MHS, который доступен в полноразмерной версии M17 и в компактной версии M18. Он заменил относительно новый M9, также известный как Beretta 92FS, который был представлен в 1985 году.

Пистолет P14

ТТХ пистолета P-14

Калибр: 9х19 мм

Вместимость магазина (патронов): 18

Размеры (ДхШхВ, мм): 198 x 34 x 143

Длина ствола, мм: 114

Масса с пустым магазином: 715г

Пистолеты P8 и P8A1, используемые в настоящее время ВС Германии, были приняты на вооружение в конце 1997 года вместе с G36 – чуть более 28 лет назад. В настоящее время пистолетная система P14/ P14k "System Pistole Spezialkräfte" (система пистолетов сил специального назначения), созданная на базе Carl Walther PDP, заменяет P8A1C, P9 A1 (Glock 17 Gen 4), P12 (версия HK USP Tactical под патрон .45ACP) и P30. В декабре 2025 года было объявлено о намерении бундесвера закупить вариант P10-C OR у группы Colt CZ в качестве нового пистолета P13. Проектом управляет немецкий государственный поставщик POL-TEC.

Пистолет CZ P-10 C

ТТХ пистолета CZ P-10 C

Калибр: 9х19 мм

Вместимость магазина (патронов): 15

Размеры (ДхШхВ, мм): 187x32x132

Длина ствола, мм: 102

Масса с пустым магазином: 760г

Повышенная важность пистолета как универсального вспомогательного оружия отчетливо отражается в увеличении числа современных проектов по его закупке. Тот факт, что как можно больше солдат получают такой пистолет, объясняется также более низкими затратами на его приобретение. Конечно, ответственные за удовлетворение спроса должны учитывать не только цену оружия, но и дополнительные расходы на периферийное оборудование, обучение, правила, хранение и т. д. Необходимо также учитывать обеспечение бесперебойной работы системы на протяжении всего срока ее службы, а следовательно, и возможности производителя.

Современные тенденции в мире пистолетов

Из текущих проектов по закупке пистолетов можно сделать несколько выводов. Система также получила широкое распространение. Она включает в себя в основном современные кобуры, а также оптику, лазерные модули и оружейные фонари, глушители и другое периферийное оборудование. Органы, ответственные за закупки, все чаще заказывают варианты, готовые к установке оптики, имеющие соответствующие интерфейсы.

Оптические прицелы могут эффективно использоваться в сочетании с приборами ночного видения. Подобно тому, как коллиматорные прицелы когда-то улучшали результаты стрельбы из винтовок, они вскоре могут сделать то же самое и для пистолетов. С другой стороны, опытные стрелки из пистолетов могут выиграть несколько долей секунды скорости, используя оптику и практикуясь, чтобы одержать победу в перестрелке.

Принцип модульности применяется не только к интерфейсам для периферийных устройств, но и к концепции семейств. Большинство производителей пистолетов предлагают свои модели как целое семейство, включая полноразмерные, компактные, субкомпактные и микроразмерные модели. Кроме того, существуют гибридные модели, известные как «кроссоверы», которые сочетают компактный затвор с полноразмерной рамкой и наоборот.

С точки зрения оружейных технологий, новые материалы и производственные процессы позволяют снизить вес и сложность, а также повысить модульность. Пластиковые рамки с настраиваемыми рукоятками теперь являются стандартом. Кроме того, ударно-спусковые системы вытесняют курковые. Первые теперь обеспечивают почти такую же надежность воспламенения, а также позволяют использовать более плоские прицельные линии и обеспечивают хорошую безопасность при обращении.

Патрон 9мм x 19 Luger или Parabellum, первоначально разработанный австрийским конструктором оружия Георгом Люгером в компании Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken (DWM), остается стандартом в западных странах. Даже спустя более 100 лет после его разработки этот патрон остается наиболее широко используемым боеприпасом для пистолетов и пистолетов-пулеметов (ППУ) в армии.

ВС Германии используют патроны DM11 и DM51 с весом пули 8,0 г, которые обеспечивают скорость пули v10 395 м/с. Кроме того, существует патрон DM91 с твердым сердечником, весом пули 10,0 г и скоростью 480 м/с. ВС США приняли на вооружение модульной пистолетной системы патроны M1152 Ball (115 г цельнометаллической оболочки) и M1153 Special Purpose (147 г оболочечной полой пули). ВС России разработали мощные бронебойные патроны 9×19 мм 7Н21 и 7Н31. Китайская группа Norinco выпустила CF-98.

Компания выпустила экспортную версию своего служебного пистолета QSZ-92 под патрон 5,8×21 мм с девятью пулями, предназначенного для Народно-освободительной армии Китая. Модернизация в пистолетном секторе продолжается. В конце 2025 года компания Glock представила шестое поколение своего проверенного пистолета с ударно-спусковым механизмом. Как и в случае со штурмовыми винтовками, наибольший потенциал роста заключается прежде всего в периферийных устройствах. В военном отношении, например, возникает вопрос об интеграции пистолетов в системы, связывающие отдельных бойцов на цифровом поле боя с высшим командованием.

Источник: Enforce Tac Magazine