Сложная надежда: зачем США перебрасывают гиперзвук к границам Ирана

Пентагон намерен испытать новейший комплекс Dark Eagle в условиях реального боя на фоне дефицита обычных ракет

Центральное командование ВС США (CENTCOM) запросило переброску на Ближний Восток батареи новейших ракетных комплексов Dark Eagle. Эти системы способны поражать цели на огромных скоростях, практически не оставляя противнику времени на реакцию. На фоне истощения арсеналов морского и наземного базирования CENTCOM рассчитывает не только восполнить огневую мощь, но и впервые проверить в деле оружие, способное развивать скорость до 17 Махов. Однако интеграция таких ракет потребует новой логистики и полной перестройки системы управления огнем. Какие возможности откроет перед США развертывание Dark Eagle на Востоке и как сегодня выглядит американский арсенал ракет наземного базирования, — в материале «Известий».

Гиперзвуковой дебют

Dark Eagle (официально — Long-Range Hypersonic Weapon или LRHW) — это новейший американский мобильный ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами, предназначенный для нанесения высокоточных ударов на большом расстоянии. Дальность действия ракет комплекса официально составляет 2775 км, хотя во многих источниках дальность оценивается в 3500 км.

Ключевая особенность Dark Eagle — гиперзвуковой планирующий блок C-HGB, способный развивать скорость до 17 Махов. Сейчас комплекс представлен исключительно в неядерном исполнении. Поражение цели достигается за счет высокой гиперзвуковой скорости на финальном участке траектории в сочетании с осколочными элементами боевой части. По пробивной способности и разрушительной силе удар Dark Eagle сопоставим с воздействием бетонобойных модификаций крылатых ракет Tomahawk.

Способность маневрировать на гиперзвуке делает перехват такой цели современными средствами ПВО крайне затруднительной задачей. Но так как Dark Eagle еще не использовался в конфликтах, для Пентагона важнее другое: испытать его в реальных боевых условиях. А также хотя бы частично компенсировать нехватку боеприпасов, которая сложилась на Ближнем Востоке у США.

Штучный товар

На сегодняшний день возможности армии США ограничены. Буквально недавно завершилось развертывание первого полноценного подразделения — батареи на базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Она входит в состав 5-го дивизиона 3-го полка полевой артиллерии сухопутных войск США в составе 1-й многодоменной оперативной группы. В ее распоряжении четыре пусковые установки, каждая из которых несет по две ракеты.

Вторая аналогичная батарея ожидается в войсках лишь к концу 2026 года. Темпы производства на заводах Lockheed Martin сейчас составляют всего 1–2 ракеты в месяц. Учитывая, что общий боезапас Пентагона вряд ли превышает 25 ракет, каждая из которых стоит около 20 млн долларов, использовать их для массовых обстрелов невозможно. Это «золотое» оружие для точечных, хирургических ударов.

Тем не менее появление LRHW в регионе меняет правила игры. В зоне досягаемости оказывается вся территория Ирана, а не только его южные и западные районы. Скорость Dark Eagle позволяет уничтожать вражеские пусковые установки в режиме реального времени — почти сразу после их обнаружения, не оставляя противнику времени на сворачивание позиций.

Ракетный голод

Необходимость в гиперзвуке продиктована и проблемами с более простым вооружением. Ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которые уже применялись сухопутными силами, имеют дистанцию полета всего до 500 км. В условиях интенсивного конфликта такие боеприпасы расходуются чрезвычайно быстро.

Хотя PrSM стоят в десять раз дешевле Dark Eagle (около 2–3 млн долларов) и могут запускаться массово из установок HIMARS, их нынешняя модификация Increment-1 ограничена: она бьет только по стационарным координатам и не способна поразить, например, маневрирующий корабль.

В то же время США активно наращивают серийное производство боеприпасов для комплексов HIMARS. К ним относятся как новейшие высокоскоростные ракеты PrSM, так и классические управляемые снаряды семейства GMLRS, которые размещаются в транспортно-пусковых контейнерах по шесть единиц.

Планы и реальность

Пентагон сейчас также делает ставку на модернизацию. В частности, тестируется версия PrSM Increment-2 с многорежимной головкой самонаведения для охоты за морскими целями, но ее поставки начнутся не раньше 2028 года. В планах — создание версии с усиленной боевой частью и удвоенной дальностью (до 1000 км). Дальнобойная ракета, вероятно, будет сильно отличаться от классической базовой ракеты PrSM.

Главный вызов для Вашингтона сегодня — масштаб производства. Опыт столкновений на Ближнем Востоке и Украине показал: расход ракет в современной войне исчисляется тысячами. США поставили цель выпускать 1600 единиц PrSM в год, но пока это выглядит скорее как амбициозный прогноз, чем реальность. Тем более что и производство других ракет и боеприпасов нужно увеличить в несколько раз. Американской промышленности требуется кратный рост мощностей, чтобы удовлетворить аппетиты армии. Хватит ли у индустриального гиганта сил на такой рывок — покажет ближайшее время.

Дмитрий Корнев

Юлия Леонова