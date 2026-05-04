В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев

Медведев: в ближайшие десятилетия продолжится гонка не вооружений, а технологий

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В ближайшие десятилетия продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий, это в том числе касается и робототехники, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Учебный центр Ленинградского военного округа в четверг.

"Гонка технологий, не просто гонка вооружений как раньше было, а гонка технологий продолжится, я абсолютно уверен в ближайшие десятилетия. Это касается всего, это касается и робототехники", - сказал Медведев, соответствующее видео опубликовано на платформе "Макс".

Он отметил, что еще три-четыре года назад тема робототехники не казалась таким актуальным вопросом.

"Казалось, это все там фантасты какие-то придумывают, даже беспилотники, которыми вы сейчас занимаетесь. Ну, я просто помню, это на моих глазах происходило. Не было ощущения того, что это будет актуально", - добавил Медведев.