В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев

РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: в ближайшие десятилетия продолжится гонка не вооружений, а технологий

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В ближайшие десятилетия продолжится не просто гонка вооружений, а гонка технологий, это в том числе касается и робототехники, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Учебный центр Ленинградского военного округа в четверг.

"Гонка технологий, не просто гонка вооружений как раньше было, а гонка технологий продолжится, я абсолютно уверен в ближайшие десятилетия. Это касается всего, это касается и робототехники", - сказал Медведев, соответствующее видео опубликовано на платформе "Макс".

Он отметил, что еще три-четыре года назад тема робототехники не казалась таким актуальным вопросом.

"Казалось, это все там фантасты какие-то придумывают, даже беспилотники, которыми вы сейчас занимаетесь. Ну, я просто помню, это на моих глазах происходило. Не было ощущения того, что это будет актуально", - добавил Медведев.

04.05.2026 15:26
Главное понятно у КОГО не было такого ощущения, а у кого было и кто этим упорно занимался, опередив тех, у кого не было ощущения. И пока мы будем полагаться "на ощущения", вместо Анализа и научного прогнозирования, будем проигрывать в гонке.
Те, кто продумал Гиперзвук - честь и хвала, но то, что при этом другие актуальные проекты, где даже есть задел, не поспевают - обидно, потому что за отставание жёстко расплачиваются.
04.05.2026 15:36
Как пример...
Отставание России от Китая в сфере оптических гироскопов к началу 2026 года стало критическим, прежде всего из-за разрушения собственной сырьевой базы и тотальной зависимости от импорта. Ключевые факторы отставания: Утрата собственного производства оптоволокна: В 2025 году единственный в России завод по выпуску оптического волокна — АО «Оптиковолоконные системы» в Саранске — прекратил работу. В результате Россия перешла на 100% зависимость от импорта из КНР.
Доминирование Китая на рынке: К 2026 году Китай контролирует около 60% мирового производства оптоволокна. Доля китайских поставщиков на российском рынке выросла с 6% в 2021 году до 75% в 2024 году, вытеснив местных производителей. Ценовое давление: Из-за глобального дефицита (бум ИИ) и отсутствия альтернатив, китайские компании в начале 2026 года подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5–4 раза.
Технологический разрыв: Пока Китай внедряет инновации (например, новые типы интерферометрических ВОГ без традиционного кварца), российские предприятия сталкиваются с падением выпуска кабелей (на 25% в 2025 году) и дефицитом комплектующих.
Масштаб применения: Россия стала потреблять более 10% мирового рынка оптоволоконного сырья в 2025 году, но этот рост обусловлен не развитием технологий, а массовым производством FPV-дронов на кабельном управлении, что создает дополнительный дефицит для высокоточной гироскопии.
В то время как Китай обладает полным циклом производства и диктует мировые цены, российская отрасль находится в состоянии кризиса из-за отсутствия собственного волокна и высокой стоимости импортных компонентов.
