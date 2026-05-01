РІА Новости

Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе.
Экипажи двух Ту-95МС выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

  • Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
  • Продолжительность полета составила более семи часов.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета составила более семи часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали истребители Су-30ВС ВКС России.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в МО РФ.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

