Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Экипажи двух Ту-95МС выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета составила более семи часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали истребители Су-30ВС ВКС России.

"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в МО РФ.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.