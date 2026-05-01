ВМС Марокко проводят приемо-сдаточные испытания патрульного корабля Avante 1800

ЦАМТО, 30 апреля. ВМС Марокко приступили к завершающей фазе приемо-сдаточных испытаний патрульного корабля класса Avante 1800, построенного испанской компанией Navantia.

По данным испанского издания Voz Populi, корабль, получивший наименование "Мулай Хасан I" (Moulay Hassan I), проходит ходовые испытания в акватории судоверфи Сан-Фернандо (Кадис, Испания).

В ходе очередного этапа испытательного цикла корабль подтвердил соответствие заявленным ТТХ. Передача корабля заказчику запланирована на середину 2026 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, подробности проекта поставки патрульного корабля для ВМС Марокко, включая стоимость и сроки, не разглашаются из-за положений о конфиденциальности, которые правительство Марокко традиционно налагает на поставщиков, выполняющих оборонные заказы.

Известно, что в апреле 2020 года ВМС Марокко объявили тендер на строительство патрульного корабля, интерес к которому проявили верфи из нескольких стран. В январе 2021 года по итогам конкурса Navantia заключила с командованием ВМС Марокко контракт на проектирование и строительство патрульного корабля на базе проекта Avante 1800. Соглашение включает пакет технической и логистической поддержки (запасные части, инструмент и техническую документацию), услуги подготовки кадров для марокканского флота в Испании, а также опцион на строительство второго корабля.

В сентябре 2022 года правительство Марокко объявило о получении кредита в размере 95 млн. евро у Banco Santander для финансирования строительства испанской компанией Navantia патрульного корабля Avante 1800 стоимостью 130 млн. евро.

Резка стали для головного корабля началась в Сан-Фернандо 3 июля 2023 года, закладка киля состоялась 6 сентября 2024 года. Спуск на воду прошел 27 мая 2025 года. После спуска корабль был отбуксировано в достроечный док, где в сентябре 2025 года компания Navantia приступила к монтажу бортового оборудования. Предполагалось, что корабль будет передан заказчику к середине 2026 года.

Как планируется, длина патрульного корабля составит 87 м, максимальная ширина – 13 м, осадка – 4 м, полное водоизмещение – 2020 т, экипаж – 60 человек. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAD (Combined Diesel And Diesel) с четырьмя дизельными двигателями MAN 175D и пятью генераторами Baudouin 6 M26.3, расчетная максимальная скорость – 24 узла. Полетная палуба рассчитана на прием одного вертолета. Корабль несет до двух шлюпок типа RHIB.

Комплект вооружения пока неизвестен. В стандартной версии патрульный корабль класса Avante 1800 может оснащаться одной основной артиллерийской установкой калибра 57 или 75 мм и двумя вспомогательными автоматическими пушками калибра 25 или 30 мм, а также широким спектром пусковых установок противокорабельных и зенитных ракет.