Искусственный интеллект на поле боя

Предприятия Госкорпорации Ростех создают несколько рубежей антидроновой защиты.

О работе и достижениях на этом направлении в интервью «Красной звезде» рассказала заместитель директора по развитию бизнеса АО «НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» Госкорпорации Ростех) Наталия Котляр.

– Какие антидроновые системы выпускает сегодня холдинг «Росэл»?

– Предприятием НИИ «Вектор» холдинга «Росэл» Госкорпорации Ростех накоплен внушительный опыт в области производства средств детекции и противодействия дронам. Среди них есть и уникальные разработки, например наш трёхкоординатный пассивный когерентный локатор 3D ПКЛ, который позволяет обнаруживать малозаметные и низколетящие объекты. Это изделие регистрирует сигналы, отражённые от цели, но излучённые не собственными передатчиками радиолокационной станции, а внешними. То есть он ловит сигналы радио- и телевизионных передатчиков, затем анализирует их фазу и амплитуду, выдавая точные координаты источника потенциальной опасности. Система эффективно показывает себя в сложной радиотехнической обстановке.

Другая система, которая заслужила доверие заказчиков, – линейка изделий «Серп». Некоторые модели совмещают средства подавления и обнаружения, есть модели, направленные только на подавление дронов, с такими используются другие средства обнаружения. Многие компании выбрали именно комплексы «Серп» при проектировании своих систем защиты.

Один из важнейших на сегодня элементов систем безопасности «анти-БпЛА» – это интеграционные шины, позволяющие объединить все устройства разных производителей в единый центр управления системой безопасности. «Росэл» предлагает такие разработки от НИИ «Вектор», которые позволяют объединить до 30 устройств и создать единый ситуационный центр.

Ещё одно наше изделие – ПРЕС-ВМ. Оно предназначено для защиты любого автотранспорта, движущегося в потенциально опасной зоне. Компактный аппарат легко устанавливается на крыше даже легкового автомобиля и управляется с мобильных устройств. С помощью пассивной детекции он определяет наличие радиосигналов в широком диапазоне частот в радиусе 360 градусов и при этом обеспечивает маскировку от радиолокационной разведки.

– Что представляет собой сегодня эшелонированная защита объекта, построенная на базе атидроновых систем? Как сопрягаются её элементы?

– Хочу подчеркнуть, что состав и структуру защиты конкретных объектов определяет заказчик. На сегодняшний день это, как правило, отдельные антидроновые решения, которые эффективны в пределах своих возможностей.

Эшелонированность предполагает создание на объекте нескольких рубежей защиты. Это технически выверенное сочетание разнородных средств обнаружения и противодействия БпЛА, позволяющее элементам системы гарантированно засекать беспилотники различного типа и взаимно страховать друг друга при воздействии на них. Причём в последнее время усилился тренд на установку устройств не только подавления, но и кинетического поражения потенциально опасных целей.

Вся эта аппаратура интегрируется в единую инфраструктуру посредством так называемой сервисной шины и общего программного обеспечения. А унифицированный интерфейс позволяет настроить работу всей совокупности антидроновых решений в максимально эффективном режиме и, как правило, полностью автоматизированном – без участия человека. Такой подход минимизирует вероятность ошибок оператора и повышает защищённость охраняемого объекта.

Предприятия Госкорпорации Ростех сегодня производят полный набор комплексов и средств для организации эшелонированной системы защиты объектов – это и системы обнаружения, различные антидроновые системы подавления, мощные системы РЭБ более высокого порядка, зенитные ракетные комплексы, стрелковые комплексы поражения беспилотников и даже дроны-перехватчики. Таким образом, при наличии потребности от заказчиков корпорация способна построить такую эшелонированную систему только за счёт собственных изделий, и управлять ими, и интегрировать в единое информационное поле будет также наш программно-аппаратный комплекс.

Антидроновые решения Ростеха, работающие по принципу подавления беспилотников, ориентированы на крупные компании и корпорации. Например, это предприятия топливно-энергетического комплекса, транспортные компании с крупными логистическими хабами, оборонные предприятия, компании с критической инфраструктурой и прочие. Наши антидроновые технологии могут гибко подбираться под потребности каждого заказчика.

– Сегодня принято строго учитывать экономику защитных решений. Существует ли методика расчёта эффективности инвестиций в антидроновую защиту?

– Тут стоит говорить о принципе разумной достаточности, отталкиваясь от оценки возможных потерь. Существуют относительно недорогие объекты, утрата которых не станет критической для компании или предприятия – их поражение повлечёт лишь временные неудобства. Для защиты таких объектов целесообразно применять недорогое оборудование, тогда как установка систем стоимостью несколько сотен миллионов рублей экономически нерациональна. Однако когда речь идёт о разрушении объектов критической инфраструктуры регионального или федерального значения – крупного моста, нефтеперерабатывающего завода, транспортного хаба в виде порта или аэропорта, – масштаб потерь приобретает качественно иной характер, затрагивая не только экономическую, но и политическую, а также социальную сферы. Соответственно и цена защиты в таком случае становится совершенно иной.

– Почему лучше сочетать несколько технологий, а не использовать один тип средств?

– Сегодня есть огромное многообразие типов БпЛА, а также радикально усложнились тактики их боевого применения. В этих условиях именно комбинирование нескольких технологий антидроновой защиты позволяет свести к минимуму уязвимости объекта, которые должны учитываться в рамках проработанной для каждого конкретного объекта модели угроз. Различные принципы действия, дальности и мощности защитной аппаратуры дают возможность обнаружить и подавить потенциально опасную цель в максимально ранний срок и на максимально безопасном удалении. Это гарантирует минимальный уровень ущерба.

– В каких отраслях промышленности сегодня антидроновые решения «Росэла» применяются наиболее широко?

– В этот список входит большинство федеральных объектов критической инфраструктуры, а также системообразующих предприятий российской экономики. Простыми словами, оборудование холдинга стоит везде, где критически важно и дорого.

– В целом насколько вырос спрос на системы защиты от БпЛА с начала СВО?

– Минимум в сотни раз.

– В каких направлениях дальше будут развиваться антидроновые системы?

– Сейчас два основных запроса. Во-первых, на различные системы кинетического воздействия, то есть физического уничтожения. Во-вторых, на единые ситуационные центры с интеграционным программным обеспечением, которые объединяют системы обнаружения, подавления и поражения в скоординированную автоматизированную сеть.

Олег Фаличев, «Красная звезда»

Николай Волынский