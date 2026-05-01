Indra возглавит европейскую программу по разработке 4D многодиапазонной корабельной РЛС

Флаг Испании
Источник изображения: © Image by M W from Pixabay

ЦАМТО, 30 апреля. Испанская компания Indra примет на себя функции головного исполнителя и координатора многонационального консорциума в рамках программы SHIMBAD (SHIpborne MultiBand AESA Demonstrator).

Целью программы является создание первого полностью европейского 4D многодиапазонного радиолокационного комплекса для военных кораблей.

Как сообщается в пресс-релизе Indra, программа реализуется при финансовой поддержке Европейского оборонного фонда (EDF). Совокупный бюджет программы составляет 42,5 млн. евро, из которых 29,4 млн. евро выделяет Европейская комиссия.

В рамках консорциума будет выполнено проектирование, производство и верификация масштабируемого прототипа антенной решетки типа AESA (Active Electronically Scanned Array) с возможностью одновременной работы в нескольких частотных диапазонах. В состав консорциума вошли ведущие европейские производители радиолокационных систем.

Как отмечается, функциональная архитектура системы обеспечит выполнение полного цикла задач – обнаружение, сопровождение и поражение – в рамках единого многофункционального комплекса. Интегрированная цифровая модульная AESA-архитектура с одновременным скоординированным управлением несколькими частотными диапазонами формирует расширенные возможности воздушного наблюдения, высокоточного сопровождения и радиоэлектронной защиты.

Целевой номенклатурой угроз, против которых ориентирован новый радарный комплекс, являются гиперзвуковые ракеты, противокорабельные ракеты на малых высотах, беспилотные летательные аппараты, а также безэкипажные надводные катера (USV). Система дополнительно ориентирована на повышение эффективности боевых действий в прибрежной зоне: оптимизируется обнаружение малоразмерных низковысотных и надводных объектов с минимизацией береговых помех.

Технологический демонстратор, создаваемый в ходе программы, будет проходить оценку в реальных оперативных условиях. Конечная цель – интеграция системы в перспективные европейские архитектуры морских платформ с обеспечением совместимости Военно-морских сил стран ЕС.

Программа реализуется при активном участии ВМС Испании, которые выступают инициатором проекта, определяя перспективные операционные требования. По заявлению Indra, SHIMBAD является стратегической программой, направленной на укрепление технологического суверенитета Европы в области военно-морских вооружений.

