Тяжёлая модификация ракеты Ariane 6 вывела группу спутников-конкурентов Starlink

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 64 (конфигурация Ariane 6 с четырьмя твердотопливными ускорителями) успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. На её борту - 32 спутника.

Миссия, получившая обозначение VA268, началась в рамках 49-минутного стартового окна.

Все 32 спутника принадлежат компании Amazon и являются частью ее перспективной спутниковой группировки Amazon Leo (ранее известной как Project Kuiper).

Группировка призвана обеспечить быстрым и надежным широкополосным интернетом пользователей в тех частях мира, где традиционные сети недоступны.

Причём Amazon не скрывает того, что в этом плане выступает в качестве прямого конкурента сети Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Данный старт стал седьмым по счету для ракеты Ariane 6 и всего лишь вторым для ее самой мощной модификации Ariane 64. Все спутники были размещены под 20-метровым головным обтекателем ракеты. Вся фаза выведения, от старта до отделения последнего космического аппарата, заняла менее двух часов.

Миссия VA268 стала второй в рамках долгосрочного контракта между Arianespace и Amazon, согласно которому европейские ракеты должны осуществить в общей сложности 18 запусков для развертывания спутниковой группировки. Запуск двух предыдущих партий по 16 спутников Amazon Leo состоялся в середине февраля текущего года, причём так же с помощью Ariane 64. Эти партии было решено объединить в одну (в рамках одного старта) для снижения затрат по отправке на орбиту после расчётов, которые подтвердили возможности ракеты.