До начала СВО отрасль БПЛА была "на окраинах", заявил Медведев

Медведев: до начала СВО отрасль БПЛА была "на окраинах", ситуация изменилась

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская отрасль БПЛА до начала СВО была "на окраинах", сейчас ситуация изменилась, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

В четверг он выступает на марафоне "Знание. Первые".

"К моменту начала специальной военной операции наша отрасль беспилотных летательных аппаратов была очень отсталой. Мы точно были где-то там "на окраине", но за несколько лет буквально, в результате слаженной работы министерства обороны, министерства промышленности, а самое главное коллективов оборонных предприятий, инвестиций, которые были сделаны, мы получили совершенно другую отрасль", - сказал Медведев во время выступления.

Он отметил, что сегодня отрасль включает в себя всю линейку беспилотных летательных аппаратов - начиная от маленьких коптеров и FPV-дронов и заканчивая самолетными БПЛА, огромными, которые имеют разные задачи.

"По сути, все это было сделано с нуля", - подчеркнул Медведев.