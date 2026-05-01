Российский беспилотник "Молния-2" обошел противодронную защиту ВСУ (Forbes, США)

Forbes: ВСУ не справляются с российским беспилотником "Молния-2"

Недорогой российский беспилотник с простой конструкцией и гибкой тактикой неожиданно оказался серьезной проблемой для украинской противодронной системы, пишет Forbes. Его эффективность меняет правила игры и показывает, куда на самом деле движется война технологий.

Викрам Миттал (Vikram Mittal)

Беспилотникам и системам противодронной борьбы отводится важнейшая роль на российско-украинском поле боя. В настоящее время Россия неуклонно расширяет использование беспилотников. Тем временем украинская система борьбы расширяется и становится все более изощренной — в том числе благодаря широкому использованию дронов-перехватчиков. В ответ Россия нарастила производство беспилотников "Молния-2" и использует их все шире. При низкой стоимости система вобрала в себя в себя ряд простых и высокотехнологичных решений, которые позволяют ей эффективнее противостоять имеющимся у противника средствам защиты.

Беспилотник "Молния-2"

"Молния-2" — это российская беспилотная система с неподвижным крылом, разработанная как недорогая и массовая платформа для выполнения ударных и разведывательных задач. Детище компании "Атлант Аэро" изготовлено из недорогих материалов (пенопласт, фанера, пластик и легкие композитные материалы) и стоит всего 300 долларов. При этом размах крыльев беспилотника составляет 1,5 метра, а грузоподъемность — 5 килограмм. Он приводится в действие электрическим мотором и развивает максимальную скорость около 120 км/ч. Время работы составляет примерно 40 минут, а дальность полета — от 40 до 60 километров в зависимости от конфигурации. В ранних моделях использовался один двигатель и камеры для управления, тогда как новейшие получили два двигателя, измененную конструкцию фюзеляжа и модернизированную авионику для повышения производительности и гибкости с точки зрения полезной нагрузки.

"Молния-2" предназначена для децентрализованной сборки и оперативного развертывания близ линии фронта. В разобранном виде беспилотник помещается в рюкзаки для удобной транспортировки к месту запуска. По прибытии на место команда из трех человек собирает корпус, прикрепляет крылья, устанавливает силовую установку и системы управления, а также подготавливает полезную нагрузку. Обычно беспилотник запускается с помощью пневматической катапульты, после чего управление передается оператору посредством камеры с видом от первого лица (FPV). Система рассчитана на массовое использование и позволяет командам запускать большое количество аппаратов за короткий промежуток времени.

С момента появления в 2024 году платформа "Молния" серьезно эволюционировала: появилось несколько модификаций для различных задач. Стандартный ударный вариант представляет собой беспилотник-камикадзе, при этом в качестве боеголовки могут выступать кумулятивные боеприпасы, противотанковые мины и зажигательные заряды. В разведывательном варианте "Молния-2Р" боеголовка заменена стабилизированными оптическими датчиками и бортовой аппаратурой для наблюдения и опознавания цели. Еще одна модификация представляет собой "авианосец" для доставки и запуска малых дронов ближе к цели, увеличивая их эффективную дальность действия. Эти варианты в настоящее время регулярно наблюдаются на поле боя, и в последние месяцы их использование значительно расширилось.

"Молния-2" против некинетических средств РЭБ

Украина выстроила многоуровневую систему противодронной защиты, сочетающую в себе кинетические системы, которые уничтожают беспилотники физически, и некинетические, которые выводят их из строя электронными средствами. Некинетические меры в значительной степени опираются на радиоэлектронную борьбу, которая размыкает связь между беспилотником и его оператором. Дроны, как правило, управляются в определенных диапазонах радиочастот, при этом сигнал ослабевает на расстоянии. Чтобы окончательно заглушить связь, системы РЭБ передают более мощные сигналы в том же диапазоне частот, подавляя исходный сигнал управления. В случае успеха беспилотник перестает получать команды, при этом его полет нарушается или переводится в автоматический, отказоустойчивый режим.

Работа расчета БПЛА "Молния-2" 58-й армии на Запорожском направлении СВО. Источник: © РИА Новости / Алексей Майшев

В некоторых вариантах "Молнии-2" для передачи управляющих сигналов используются оптоволоконные кабели, что эффективно предохраняет их от помех, однако это обходится дороже и к тому же снижает полезную нагрузку. В результате Россия применяет более простой метод против украинских средств РЭБ. Вместо работы на одной частоте дроны "Молния-2" настроены на несколько диапазонов. Большое количество дронов распределено по всему спектру, и лишь малая их доля работает в конкретном диапазоне. Российские операторы также выбирают частоты, которые не подвергаются активному глушению. Украинские системы РЭБ издают мощные, легко заметные сигналы, по которым нетрудно понять, на какие именно диапазоны частот они нацелены.

В результате перед украинской обороной встает проблема масштаба. Чтобы противостоять беспилотникам на многих частотах, системы постановки помех должны охватывать более широкую часть спектра. А поскольку мощность помех распределяется по нескольким диапазонам, уровень сигнала в каждом из них снижается, сокращая эффективную дальность действия. Эффективное покрытие в широком диапазоне требует значительно большей мощности и координации.

"Молния-2" против кинетических средств защиты

Украина также использует целое сочетание средств кинетической защиты на тактическом фронте, совмещая наземные системы с ширящимся арсеналом дронов-перехватчиков. Системы Gepard и Skynex используются против низколетящих беспилотников при поддержке переносных комплексов, таких как FIM-92 Stinger. Крупнокалиберные пулеметы обеспечивают локальную защиту, тогда как на очень близком расстоянии применяются винтовки с осколочными патронами и дробовики. Однако в последнее время Украина все шире внедряет дроны-перехватчики с видом от первого лица, включая разработки компании Wild Hornets ("Дикие шершни"), которые преследуют и уничтожают беспилотники неприятеля в полете.

"Молния-2" работает иначе, чем небольшие квадрокоптеры с видом от первого лица и беспилотники-бомбардировщики, для поражения которых в первую очередь предназначены средства наземной обороны. Будучи системой с неподвижным крылом, она развивает скорость от 90 до 120 км/ч и работает на малых высотах до нескольких сотен метров, что снижает эффективность огня из стрелкового оружия и сужает сектор обстрела. Дальность действия допускает запуск с более глубоких позиций, при этом система нередко используется против менее значимых или распределенных целей без объектовой ПВО. В таких условиях основную угрозу представляют беспилотники-перехватчики.

Один российский военный блогер сообщил, что операторы "Молнии-2" применяют ряд простых тактических приемов, чтобы снизить эффективность украинских дронов-перехватчиков. В частности, полеты осуществляются по непрямым маршрутам в обход вскрытых оборонительных позиций. Кроме того, сами маршруты варьируются, чтобы не дать противнику вычислить регулярную траекторию. Высота также корректируется на протяжении всего полета, но обычно остается низкой вплоть до подъема непосредственно перед целью. На заключительном этапе полета операторы выполняют беспорядочные, нелинейные маневры, чтобы усложнить перехват. Они также избегают пролета над лесами или населенными пунктами, где их могут засечь наблюдатели и очевидцы. Еще больше вероятность обнаружения снижает камуфляж. Верхние поверхности беспилотника окрашены в соответствии с рельефом местности, тогда как нижние остаются светлыми, чтобы сливаться с небом. Это снижает видимость как сверху, так и снизу, что затрудняет противнику обнаружение и отслеживание "Молнии-2".

Действия Украины против "Молнии-2"

Украине еще предстоит доработать свои средства радиоэлектронной борьбы и кинетической защиты для противодействия таким системам, как "Молния-2". Один украинский военный блогер предположил, что Киеву следует внедрить возможности, аналогичные российской системе "Штора", которая нарушает видеопередачу с беспилотника и затрудняет оператору управление на заключительном этапе полета. Украина разрабатывает такие системы, но их сложно внедрить, поскольку они требуют доступа в зону прямой видимости оператора и достаточной мощности для создания помех на большом расстоянии.

Кинетическая защита также нуждается в совершенствовании — в частности, за счет увеличения количества дронов-перехватчиков на тактическом уровне. Они по-прежнему играют важную роль в обороне, однако для повышения их эффективности против "Молнии-2" потребуется корректировка тактики, датчиков и профилей боя. Наземным системам также предстоит адаптироваться, чтобы лучше справляться с более скоростными и высотными малыми беспилотниками.

В борьбе беспилотников и систем противодействия обе стороны в основном сосредоточились на совершенствовании возможностей, нередко прибегая к коммерческим технологиям. Беспилотник "Молния-2" отражает принципиально иной подход. Вместо упора на технологии он использует недорогую конструкцию в сочетании с простой и гибкой тактикой, благодаря чему обходит украинскую оборону. Благодаря этому он хорошо подходит для войны на истощение, где стоимость, масштаб и скорость адаптации имеют ничуть не меньшее значение, чем производительность. По мере продолжения конфликта Россия и Украина будут все чаще отдавать предпочтение недорогим системам, оперативному внедрению и тактическим новшествам — а не более сложным решениям.