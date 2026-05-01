ЦАМТО

Началось строительство последнего фрегата класса "Мечник" для ВМС Польши

Источник изображения: Фото: Marynarka Wojenna RP

ЦАМТО, 30 апреля. Агентство вооружений МНО Польши сообщило о состоявшейся 28 апреля на верфи PGZ Stocznia Wojenna S.A. в Гдыне церемонии резки первой стали для третьего и последнего фрегата класса "Мечник".

Корабль получит наименование "Ураган". Как предполагается, фрегат будет принят на вооружение ВМС Польши в 2031 году.

Как сообщал ЦАМТО, строительство трех новых фрегатов в рамках программы "Мечник" реализуется консорциумом PGZ-Miecznik в составе Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. и PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.. С консорциумом в июле 2021 года был заключен контракт общей стоимостью около 8 млрд. злотых (2 млрд. долл.). Новые корабли заменят два устаревших фрегата класса "Оливер Хазард Перри", приобретенных из состава ВМС США.

В качестве зарубежного партнера была выбрана британская компания Babcock International Group, предложившая проект фрегата "Эрроухед-140" (AH140). Предоставленная Babcock лицензия позволяет в перспективе реализовать опционы на строительство для ВМС Польши пяти дополнительных кораблей.

С учетом подписания всех приложений к базовому контракту 2021 года, стоимость приобретения трех фрегатов "Мечник" оценивается в 14,8 млрд. злотых.

Церемония резки первой стали для строительства головного корабля, "Вихер" (Wicher), состоялась 16 августа 2023 года. Закладка киля прошла 31 января 2024 года. Планируется, что фрегат будет спущен на воду в середине 2026 года и принят на вооружение в 2029 году.

Закладка киля второго из трех заказанных фрегатов класса "Мечник", "Бужа" (Burza), состоялась в декабре 2025 года.

Как предполагается, фрегаты класса "Мечник" повысят боевые возможности ВМС Польши и позволят выполнять широкий спектр задач, включая ведение разведки, обеспечение безопасности морских путей сообщения, баз и критически важных объектов инфраструктуры, противолодочную и противокорабельную борьбу и обеспечение ПВО.

Длина корабля составит около 138 м, максимальная ширина – около 20 м, полное водоизмещение – около 7000 т, экипаж – 120 человек (плюс около 60 человек дополнительного персонала).

Фрегат будет оснащен ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями, расчетная максимальная скорость – 28 узлов, дальность хода – 8 тыс. морских миль.

Корабль будет вооружен 76-мм артиллерийской установкой Super Rapid группы Leonardo; двумя 35-мм автоматическими пушками OSU-35K компании PIT-RADWAR; ДУМВ с пулеметами; четырьмя модулями вертикальных пусковых установок Mk-41, каждый из которых сможет вмещать до 32 ЗУР CAMM ЗРК "Си Септор" группы MBDA, размещенных в восьми контейнерах; четырьмя двухконтейнерными пусковыми установками противокорабельных ракет RBS-15 Mk3E компании Saab; двумя двухтрубными торпедными аппаратами.

