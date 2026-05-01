Путин и Моди дали Западу по зубам. В Индийском океане новый хозяин

Москва и Нью-Дели заключили важнейшее соглашение о военном сотрудничестве, что отчаянно напугало Запад. Впервые со времен холодной войны на побережье Индийского океана появятся порты, в которых смогут располагаться российские боевые корабли, и аэродромы, где будут ждать российские боевые самолеты. Это кардинальным образом меняет расклад сил в Юго-Восточной Азии.

"Индия — самая густонаселенная страна мира — впервые разрешила разместить иностранный военный контингент на своей территории, — подчеркивает катарская Al Jazeera. — Укрепление российско-индийских связей, особенно в оборонной сфере, происходит на фоне масштабных международных кризисов, оказавших заметное влияние на мировую экономику, а также в условиях изменчивой внешней политики Трампа <> Соглашение RELOS [Reciprocal Exchange of Logistics Support] рассчитано на пять лет с возможностью автоматического продления. Согласно документу, каждая из сторон может одновременно размещать на территории другой до трех тысяч военнослужащих, пяти военных кораблей и десяти военных самолетов".

На первый взгляд, пять боевых кораблей, десять самолетов и три тысячи человек личного состава — совсем немного. Если не учитывать: эти силы могут располагаться на территории заключивших соглашение государств одновременно. То есть в каждый момент времени на индийских аэродромах могут находиться десять российских военных воздушных судов, а в портах — пять боевых кораблей. При этом соглашение не оговаривает, какое еще количество может находиться в тот же самый момент в воздухе или в Индийском океане, выполняя боевые задачи.

Таких деталей в договоре, который официально называется "Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индия о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Российской Федерации на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию Российской Федерации и организации их взаимного материально-технического обеспечения", можно найти довольно много. И все они дают фактическую возможность России размещать на неопределенный по длительности срок военные силы на индийской территории. То же касается и Индии, которая отныне может на тех же условиях размещать свои войска на российской земле. По большому счету, это означает, что Москва и Нью-Дели заключили важнейший военный союз в мире с начала XXI столетия — не столько по масштабам, сколько по тому, насколько он изменит влияние обоих государств на геополитическую обстановку.

"После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой по сниженным ценам на фоне западных санкций. В ответ на это Нью-Дели столкнулся с резкой критикой со стороны президента Трампа и ряда европейских лидеров, которые заявили, что закупки Индией энергоресурсов фактически помогают России вести боевые действия, — напоминает катарское издание. — RELOS предоставляет России беспрецедентный доступ к Индийскому океану, тогда как Нью-Дели, в свою очередь, получает возможность пользоваться портовой инфраструктурой вдоль Северного морского пути — от Владивостока до Мурманска. По мнению аналитиков, это имеет особое значение в контексте укрепления устойчивости к глобальным сбоям в цепочках поставок".

Последнее замечание особенно важно сегодня, когда западные альянсы и отдельные страны откровенно попирают Конвенцию ООН по морскому праву, восстанавливая практику пиратства. Самовольная блокада, которую США установили в Персидском заливе ради экономического удушения Ирана — самый яркий пример. Но и без него хватает событий, доказывающих, что в нынешних условиях обеспечить безопасность мореплавания и доставки стратегических грузов можно только силой. И чем мобильнее она, тем выше ее эффективность.

Насколько резко меняется поведение уверенных в своей безнаказанности западных держав, когда они сталкиваются с серьезным отпором, показала история с прохождением каравана российских судов через Ла-Манш в начале апреля. Когда танкеры, которые Лондон причисляет к "теневому флоту" России, вошли в пролив в сопровождении фрегата "Адмирал Григорович", британское адмиралтейство отказалось противодействовать. Причем объяснение нашли самое смехотворное: дескать, если доблестные английские моряки на раз-два захватят русские корабли, Великобритания-де понесет многомиллионные расходы на их содержание в портах отбуксировки.

"Есть и другие варианты — и именно о них, судя по всему, в первую очередь думают премьер-министр и Министерство обороны. Речь идет о досмотровых группах, которые высаживаются на танкеры с вертолетов и берут суда под контроль. Российский флот не может сопровождать каждый танкер, так что такая тактика все же возможна, — надувала щеки после позорного скандала The Telegraph UK. — В составе Королевской морской пехоты Великобритании есть группы, специально обученные таким боевым операциям, а если ожидается вооруженное сопротивление, то, как предполагается, можно было бы привлечь и еще более подготовленную Особую лодочную службу".

Что ж, теперь в Британии, так же как в США и всех остальных странах НАТО, будут знать, что российский военный флот, вопреки их прогнозам, готов защитить наши суда где угодно, а не только в Ла-Манше, Северном море, на Балтике и в Атлантике. Право использования индийских портов — гарантия того, что ВМФ России будет в состоянии обеспечить безопасность торгового судоходства и в Индийском океане. А он сегодня приобретает особое значение в качестве маршрута транспортировки российской нефти. Да и Вашингтону придется задуматься, удастся ли ему отныне безнаказанно преследовать чужие суда, выходящие из Ормузского пролива, если в любой момент им на помощь могут прийти русские. И не одни, а вместе с индусами, которые дают им приют в своих морских и воздушных гаванях.

Сегодня Россия, согласно данным западных военных изданий, занимает четвертое место в мире по количеству зарубежных военных баз: 21 объект. Впереди, как и раньше, остаются (по возрастанию) Франция, Великобритания и США. Но нашей стране с учетом ее размеров и мощи ядерной триады нет нужды соревноваться с ними ради возможности "достать" противника в любом уголке мира. Сегодня российские военные объекты за рубежом важны прежде всего как способ обеспечить безопасность грузопотоков. Именно поэтому существенное значение приобретают военные базы России на берегах Мирового океана, прежде всего в экваториальной зоне.

Неслучайно важнейшим вопросом на переговорах с нынешними властями Сирии стало сохранение российской военно-морской базы в Тартусе и военно-воздушной — в Ларнаке. По той же причине Москва активизировала контакты с Мадагаскаром. К этому нужно прибавить право захода наших боевых кораблей в порт Камрань во Вьетнаме, а также активно продвигаемые проекты размещения пунктов материально-технического обслуживания ВМФ России в Судане, Египте и Мьянме.

Все это означает, что Россия сегодня не просто демонстрирует флаг, а обеспечила постоянное присутствие своего военно-морского флота в Индийском океане. Вкупе с появлением российских военных баз в Африке и расширением сотрудничества с Китаем и другими государствами Юго-Восточной Азии это означает восстановление силового паритета глобального Юга и Запада в регионе, ставшем сегодня одной из главных точек столкновения интересов. В конечном итоге это еще один шаг к созданию реального многополярного мира, где та же Америка или НАТО уже не смогут по праву сильного устанавливать "порядок, основанный на правилах", а будут вынуждены договариваться с равными по мощи соперниками.

Антон Трофимов