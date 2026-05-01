На Украине разработали миномётный тренажёр «для мышечной памяти»

Украина представила учебный 82-мм миномёт от L7 Simulators, который, как заявлено, точно воспроизводит форму и функционирование реального оружия, позволяя проводить полноценные тренировки без боевых мин и доступа к полигону.

С одной стороны этого говорит о том, что на Украине остаётся потенциал для разработок в военно-технической сфере, с другой - о том, что появление тренирующихся на полигонах ВСУ и НГУ становится для тренирующихся и инструкторов критически небезопасным. Поэтому появляются разработки «без выезда на полигон».

Однако не будем недооценивать противника. Разработка есть, она представлена. А потому - коротко о ней.

Компания-разработчик заявляет о том, что обучение миномётных расчётов теперь станет в ВСУ значительно более доступным,

Из релиза:

Система, полностью повторяющая реальный миномёт, разработана для развития мышечной памяти при выполнении ключевых операций, включая заряжание, прицеливание и стрельбу, без подвергания военнослужащих воздействию огня противника и без расхода реальных боеприпасов.

Сообщается, система объединена в сеть, что позволяет проводить скоординированные тренировки с другими подразделениями, давая возможность пехотинцам и военной разведке действовать вместе с минометными расчетами в общей смоделированной обстановке.

Тренажер совместим с 82-мм миномётными установками, включая украинские пусковые установки КБА-48М1 и УПИК-82.

Автономный режим фокусируется на основных процедурах, таких как развертывание, перемещение, техническое обслуживание и полное выполнение последовательности действий до тех пор, пока все они не будут доведены до автоматизма.