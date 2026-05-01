ВСУ вынуждены отказываться от иностранной техники, заявил Алаудинов

Алаудинов: российские дроны заставляют ВСУ отказываться от иностранной техники

КУРСК, 30 апр - РИА Новости. Российские дроны заставляют ВСУ отказываться от тяжелой иностранной техники на фронте, в том числе в Сумской области, рассказал РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Мы уже для себя знаем, что вот эти вот хваленые "Леопарды", "Абрамсы", "Хаймарсы", различные "Железные купола" - это все был большой миф. Да, это техника высокого качества, очень дорогостоящая. По сути своей получается, что через эти вооружения длительные десятилетия Израиль, США и блок НАТО отмывали очень большие деньги. Делая очень богатыми хозяев этих заводов, военно-промышленного комплекса", - заявил Алаудинов.

Он уточнил, что за время СВО нет такого иностранного вооружения и техники, которая не была бы поражена.

"Мы уже видим, они полностью пересматривают свою концепцию формирования именно своих подразделений и обеспечения их вот именно техникой. Если танк, который стоит несколько миллионов долларов, его может сжечь FPV, которая стоит каких-то 500 долларов, понятное дело, что они будут вынуждены полностью пересмотреть эту концепцию", - пояснил Алаудинов.