Есть ли будущее у НАТО? (Al Arabiya, ОАЭ)

Al Arabiya: НАТО в прежнем виде может перестать существовать

Разногласия внутри НАТО между Америкой и Европой остры как никогда, взаимные претензии высказываются подчас в почти грубой форме, пишет автор статьи на сайте Al Arabiya. Это может означать, что альянс в том виде, в котором он создавался, скоро перестанет существовать.

Эмиль Амин (إميل أمين)

Среди ключевых вопросов, определяющих международную повестку, особое место занимает будущее НАТО — особенно на фоне все более очевидных разногласий между двумя сторонами Атлантики.

Пожалуй, излишне напоминать, что европейские дискуссии все заметнее смещаются в сторону идеи создания собственных вооруженных сил — инициативы, впервые предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном еще несколько лет назад. В последнее время вновь обсуждают попытку европейских стран создать собственный "ядерный зонтик" в качестве альтернативы американскому.

Кроме того, война США против Ирана еще больше усилила разногласия между Европой и Белым домом и вызвала новые упреки в том, что европейские страны недостаточно поддерживают Вашингтон. При этом подчеркивается, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий неизменно оказывали поддержку Европе — начиная со Второй мировой, в период холодной войны и вплоть до настоящего времени.

Почему сейчас обсуждается НАТО и ее будущее? Это связано с ежегодным саммитом организации, который состоится 7-8 июня в Анкаре. Станет ли этот саммит моментом примирения и восстановления отношений или, наоборот, приведет к окончательному разрыву американо-европейского альянса, который существует уже почти восемьдесят лет?

В поисках ответа на этот вопрос стоит задаться следующим: "Существует ли конкретная проблема, которая подорвала доверие между европейской и американской сторонами?" Хорошо известно, что в период первого президентского срока Дональда Трампа между союзниками возникли серьезные разногласия относительно взносов европейских стран в бюджет НАТО. Президент Трамп потребовал от всех стран альянса повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП.

Благодаря присущей тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель политической дальновидности этот кризис удалось преодолеть, хотя ключевые разногласия остались.

Политика администрации Трампа в отношении Украины лишь усилила разногласия между сторонами — особенно на фоне позиции Белого дома, который считает, что европейские союзники подталкивают Киев к дальнейшей милитаризации, и его трудностей в достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой. Позже возникли и другие противоречия, связанные с тарифами, которые Трамп ввел в отношении европейских стран — членов альянса.

Разногласия между Европой и Соединенными Штатами обострились после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году — речи, которую некоторые сочли высокомерной и даже империалистической. В ней он обвинил ряд европейских лидеров в проведении политики, способной, по его словам, привести к "уничтожению западной цивилизации". Тем самым он ясно намекнул на открытую поддержку националистических и правых сил в Европе.

Стали ли эти разногласия одной из причин стремления Европы к большей независимости, которая подразумевает ослабление связей с НАТО?

Европа стоит перед непростым выбором. Идея более сильной и единой Европы, которую отстаивают президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры, пока остается во многом теоретической — ее тормозит бюрократия Европейского союза.

Чего хотят европейцы, помимо партнерства с Соединенными Штатами? Бывшие премьер-министры Италии Марио Драги и Энрико Летта, наряду с другими политиками, обозначили ряд приоритетных целей. Среди них — создание единого рынка капитала, формирование общеевропейской инновационной экосистемы, развитие оборонно-промышленной базы, выходящей за рамки национальных границ. А также — переход к системе управления, ориентированной на эффективность и инвестиции, а не на избыточную бюрократию и регуляторные ограничения.

Эти и другие инициативы, по-видимому, отражают стремление к так называемой "европейской стратегической автономии". Однако достижение подобного уровня самостоятельности неизбежно предполагает и политические компромиссы: от большей взаимозависимости в сфере обороны и дефицитного финансирования до определенного ограничения национального суверенитета и неравномерного распределения выгод. Все это, в свою очередь, по-прежнему сдерживается узкими интересами ряда государств — членов НАТО.

Имеет ли место историческое размежевание между Европой и Америкой? На протяжении десятилетий трансатлантические отношения воспринимались как образцовая геополитическая конструкция. Они обеспечивали систему безопасности, выстроенную и во многом управляемую Соединенными Штатами, при этом Европа выступала ее основным пользователем и постоянным участником.

НАТО на протяжении десятилетий сдерживала так называемую "советскую угрозу в Европе" и обеспечивала европейским странам стабильность и стратегическую свободу, что способствовало их интеграции. Европейцы не только использовали эту систему, но и восприняли ее с твердой — почти религиозной — верой.

Однако у геополитических объединений, как и у любых политических и военно-стратегических структур, есть свой жизненный цикл, который может охватывать жизнь нескольких поколений. Эксперт в области цифрового права Корри Доктороу называет все это "постепенным распадом". Этот термин описывает процесс, при котором сначала объединение предлагает выгодные условия, затем постепенно ухудшает их в своих интересах и в итоге усиливает контроль над участниками, так что от первоначальных обещаний почти ничего не остается.

Хотя такая оценка может показаться чрезмерно прямолинейной, она в целом отражает текущую динамику трансатлантических отношений

Политолог из Университета Тампере Эмилиан Ковальски утверждает, что Соединенные Штаты не разрушили НАТО, а постепенно ослабляли ее, превращая систему коллективной безопасности в своего рода "платный мост", все больше подчиненный их интересам. Эта система остается почти незаменимой, несмотря на рост издержек, и при этом становится все менее терпимой к появлению альтернативных механизмов. Это означает, что Вашингтон, по сути, уже "отбил" свои первоначальные послевоенные вложения и теперь получает выгоду от европейского трафика по трансатлантическому мосту.

Однако если взглянуть на НАТО с американской точки зрения, можно прийти к иным выводам относительно положения Европы в альянсе. Опубликованная ранее в этом году "Стратегия национальной обороны" (СНО-2026) показывает, что Соединенные Штаты не намерены выходить из НАТО. Около 80 тысяч американских военнослужащих по-прежнему размещены в Европе, и на данный момент нет признаков ни закрытия баз, ни масштабной передислокации личного состава и техники в США. СНО-2026 уточняет, что Вашингтон продолжит играть важную роль в НАТО, однако акцент смещается: Соединенные Штаты все настойчивее требует, чтобы союзники взяли на себя большую часть бремени трат на оборону.

Станет ли саммит в Анкаре шансом выработать общее видение, в рамках которого Европа и Америка смогут распределить обязанности — от реагирования на конфликты до противодействия экологическим угрозам, — а также выработать подход к растущему влиянию азиатских держав, и в итоге прийти к компромиссу? Остается дождаться предстоящей встречи в Анкаре и посмотреть, чем она завершится.