Вестник Мордовии

Российская ЗРПК "Тунгуска" с тепловизором может сбивать БПЛА ночью

Фото: "Вестник Мордовии"

В перечне задач, которые могут выполнять российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Тунгуска-М1" упоминается и противовоздушная оборона различных стационарных объектов. По крайней мере, тихоходные маломаневренные вражеские беспилотники, имеющие довольно крупные размеры, не являются для ЗРПК какими-то сложными целями.

Тем более, сообщалось, что такие боевые машины получили новейшие прицелы с тепловизионными каналами и возможностью автоматического сопровождения целей. Это позволяет лучше обнаруживать противника в ночных и плохих погодных условиях.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Кроме того, по открытым данным, локатор 2С6М1 засекает воздушные объекты на дальности в восемнадцать километров на дистанции в шестнадцать километров берет на сопровождение.

Имеющиеся восемь ракет поражают цели на дальности от 200 до 10 000 метров и на высотах от 15 до 3500 метров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Пара двуствольных 30-мм орудий имеют боекомплект 1904 выстрела. Они могут бить на дальность от 200 до 4000 метров и на высотах от 0 до 3000 метров.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Тунгуска" обладает хорошей подвижностью, например, на грунтовой дороге она разгоняется до 40 км/ч, а по шоссе до 70 км/ч. Масса боевой машины - 34 тонны. Экипаж - четыре человека.

Алексей Брусилов

