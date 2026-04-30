Корабль Artemis II детально изучат

Фото: Steve Nesius / Reuters
НАСА: Корабль Orion миссии Artemis II прибыл в Центр Кеннеди для изучения

Корабль Orion миссии Artemis II прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди для детального изучения. Об этом сообщает НАСА.

В ближайшее время специалисты Центра приступят к демонтажу систем корабля. В частности, из спускаемой капсулы планируется извлечь блоки с авионикой, слить остатки топлива и снять теплозащитный экран. Некоторые элементы Orion после их изучения и послеполетного обслуживания планируется использовать повторно.

Также, по данным НАСА, близки к завершению некоторые основные испытания корабля Orion миссии Artemis III. В частности, на корабль установлены все 186 теплозащитных блоков Avcoat, прошли проверку его четыре солнечных панели.

Ранее завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

В феврале НАСА отменило высадку астронавтов на поверхность Луны, ранее предусмотренную миссией Artemis III.

Вместо высадки на Луну в рамках миссии Artemis III предполагается провести в 2027 году на низкой околоземной орбите демонстрацию стыковки пилотируемого космического корабля Orion с одним или двумя лунными посадочными модулями. В случае успеха миссии Artemis III высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в рамках миссий Artemis IV или Artemis V в 2028 году.

