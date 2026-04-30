В России оценили запасы баллистических ракет Ирана

Эксперт Корнев: Иран израсходовал 50 процентов БРМД

Иранские военные в ходе ответных ударов по объектам США и их союзников израсходовали около половины запасов баллистических ракет малой дальности (БРМД). Иранские арсеналы оценил военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что в период с 28 февраля по 28 апреля Иран неравномерно расходовал свои ракеты. Чаще всего для поражения целей использовали БРМД семейств Fateh, Zolfaghar и Qiam. В частности, этими ракетами наносили удары по объектам в странах Персидского залива.

«Ракеты средней и промежуточной дальности, такие как Emad и Khorramshahr, задействовались более выборочно. Их резервы сохранились лучше (55-70 процентов)», — сказал эксперт.

При этом в публикации подчеркнули, что Иран столкнулся с критической нехваткой систем запуска. По данным Израиля, Тегеран лишился до 60 процентов пусковых установок. Это мешает полноценно использовать оставшиеся ракеты.

Ранее в апреле газета «Красная звезда» писала, что применение новой версии иранской ракеты Sejil стало главным «сюрпризом» для США. Двухступенчатая ракета весит 25 тонн.