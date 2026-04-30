Германия останется основным спонсором киевского режима, немецкое правительство утвердило расходы на помощь Украине сразу на четыре года. Об этом сообщает Reuters.

По данным британского агентства, немцы запланировали на следующий год выделить из бюджета на нужды Киева 11,6 млрд евро. А начиная с 2028 и по 2030 год Берлин будет передавать Украине по 8,5 млрд евро ежегодно. Снижение суммы связано с тем, что Евросоюз одобрил Украине кредит на 90 млрд евро. Однако это не окончательные суммы. Как заявил министр финансов ФРГ Ларс Клингбейль, они могут измениться с учетом новых обстоятельств.

Деньги будут переводиться на счета специального фонда, из которого будут финансироваться закупки для украинской армии и т.д. Большая часть средств останется в Германии через заказ вооружений и боеприпасов у немецких компаний, часть может быть потрачена на закупку оружия у других европейских стран. Скорей всего, из этого же фонда будут оплачиваться закупки у американцев в рамках программы PURL.

После того как США ушли в тень, прекратив прямую военную помощь Украине, Германия прочно заняла первую строчку среди «союзников» Зеленского. Правительство Мерца ведет антироссийскую политику, сам канцлер призывает не допустить победы России над Украиной.