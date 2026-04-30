Bloomberg: ядерный арсенал КНДР уже сейчас способен преодолеть ПРО США

Пока администрация Трампа полностью озабочена войной с Ираном, развязанной под предлогом того, чтобы не допустить появление ядерного оружия у Тегерана, Штаты откровенно упустили более реальную, а не гипотетическую угрозу.

Аналитики агентства «Блумберг» считают, что уже существующего количества ядерных боеголовок и средств доставки у КНДР достаточно, чтобы преодолеть противоракетную оборону США в случае массированной атаки. По оценке южнокорейских разведслужб, северная соседка способна ежегодно производить материал для почти 20 ядерных боеголовок плюсом к уже 50 имеющимся в арсенале КНА. В течение ближайшего десятилетия их количество может превысить количество зарядов ЯО в Израиле, Пакистане и сравняться с Францией.

По оценкам Сеула, если в прошлом году у Северной Кореи было всего 10 межконтинентальных ракет, то сейчас республика может иметь до 48 пусковых установок и до 24 готовых к запуску МБР. Уже сейчас баллистические ракеты наземного базирования моделей Hwasong («Хвасон-15», «Хвасон-17», «Хвасон-18» и «Хвасон-19») вместе с имеющимися боеголовками могут обеспечить армии КНДР достаточную огневую мощь для прорыва американской ПРО. Существующий арсенал ракет малой дальности КНА может позволить поражать близких союзников США и американские военные базы, например, на Гуаме.

Автор статьи в Bloomberg не обошел стороной и соглашение о стратегическом партнерстве, в том числе в военной сфере, Москвы и Пхеньяна.

КНДР активно модернизирует свою ядерную программу, а после заключения военного альянса с Россией получает новые ресурсы и опыт для дальнейшего развития.

Это означает, что, речь уже идёт о стране, способной вести полноценную ядерную войну, а не только угрожать в целях обороны. Фактически, КНДР перешла от статуса «изгоя» к полноправному членству в мировом клубе ядерных держав.