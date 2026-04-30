Российский «Спектр-РГ» захотели отправить к надвигающемуся на Землю Апофису

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Российские ученые предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения надвигающегося на Землю астероида Апофис. О новом плане исследования небесного тела, разработанном специалистами Самарского университета и Института космических исследований Российской академии наук (РАН), сообщает ТАСС.

По мнению ученых, представленный план является простым и экономичным. В его рамках специалисты предлагают направить для изучения астероида космическую обсерваторию «Спектр-РГ», запущенную в космос в 2019 году. По оценке ученых, основная миссия космической обсерватории с двумя рентгеновскими телескопами завершится в 2026 году и у платформы будет достаточно возможностей для пролета мимо Апофиса.

«После пролета Апофиса и передачи на Землю полученных данных обсерватория, в случае необходимости, сможет вернуться на свою прежнюю орбиту для выполнения новых задач», — уверяет заведующая кафедрой динамики полета и систем управления вуза Ольга Старинова.

Ранее ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал агентству, что опасное сближение астероида Апофис с Землей может произойти через 100 лет.

Также в апреле директор Научно-исследовательского института ядерной физики Московского госуниверситета Эдуард Боос предложил отправить кубсат к Апофису.

Апофис в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития