Председатель НАН Караник: Россия и Белоруссия запустят четыре спутника

Москва и Минск планируют запустить четыре спутника, заявил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Караник. Об этом сообщает ТАСС.

«И мы планируем дальше расширять совместную спутниковую группировку. В 2027-2028 годах, надеемся, будет запущено еще четыре космических аппарата», — сказал руководитель.

По его словам, вторым уникальным проектом сотрудничества между Россией и Белоруссией выступает программа «Союз-Биомембраны», в рамках которой создаются новые лекарства и методы лечения.

В сентябре генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), создаваемый Москвой и Минском, будет работать на две страны.

В апреле 2024-го директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Белоруссии Сергей Золотой рассказал, что российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ может быть запущена в 2027 году.