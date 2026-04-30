Войти
Lenta.ru

Россия и Белоруссия запустят четыре спутника

510
0
0
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Председатель НАН Караник: Россия и Белоруссия запустят четыре спутника

Москва и Минск планируют запустить четыре спутника, заявил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Караник. Об этом сообщает ТАСС.

«И мы планируем дальше расширять совместную спутниковую группировку. В 2027-2028 годах, надеемся, будет запущено еще четыре космических аппарата», — сказал руководитель.

По его словам, вторым уникальным проектом сотрудничества между Россией и Белоруссией выступает программа «Союз-Биомембраны», в рамках которой создаются новые лекарства и методы лечения.

В сентябре генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российско-белорусский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), создаваемый Москвой и Минском, будет работать на две страны.

В апреле 2024-го директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Белоруссии Сергей Золотой рассказал, что российско-белорусская группировка спутников ДЗЗ может быть запущена в 2027 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития