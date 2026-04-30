Летчик рассказал о выполненной задаче истребителя Су-47

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Летчик-испытатель Богдан: Истребитель Су-47 выполнил роль «летающей лаборатории»

Экспериментальный истребитель Су-47 «Беркут», который впервые взлетел в 1997 году, выполнил свою задачу в качестве испытательной платформы. Об этом рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан в беседе с ТАСС.

Он отметил, что самолет отличало не только крыло обратной стреловидности, но и грузовой отсек. Его использовали в ходе работ над истребителем пятого поколения Су-57.

«"Беркут" выполнил свою роль в качестве "летающей лаборатории" по двум ключевым направлениям: были проверены характеристики крыла обратной стреловидности, включая критические явления; во-вторых, была выполнена большая серия полетов с грузовыми отсеками», — сказал Богдан.

Палубный истребитель Су-47 разработали в рамках усилий по созданию самолета нового поколения. Единственный выпущенный «Беркут» получил пару двигателей Д-30Ф6 от перехватчика МиГ-31. Проект закрыли в пользу работ над Су-57.

Ранее Богдан рассказал, что при испытаниях Су-47 отказывали навигационные приборы.

