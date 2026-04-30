Двигатель ПД-8 для Superjet успешно прошел испытания ледяным градом.

Двигатель ПД-8 для самолета Superjet успешно испытали шквалистым градом

Разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией двигатель ПД-8 для пассажирских самолетов Superjet успешно выдержал сертификационные испытания в условиях экстремального шквалистого града.

Проверку организовала Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех).

Тестирование проводилось на открытом стенде, оснащенном специализированным оборудованием. Для испытаний специалисты подготовили более трех тонн ледяных шариков диаметром 16 мм. Около 2,5 тонн искусственного града ушло на пусконаладочные работы и настройку стенда перед основным этапом.

В ходе эксперимента воссоздавались условия попадания лайнера в шквалистый град на разных высотах, скоростях и температурных режимах. Двигатель проверяли во время запуска, набора мощности и сброса оборотов. В течение 30 секунд из четырехствольной пушки в установку выпустили порядка 220 килограммов льда со скоростью до 240 метров в секунду.

Результаты испытаний подтвердили высокую надежность ПД-8 в экстремальных погодных условиях. Силовая установка сохранила устойчивость и продолжила работать в штатном режиме без сбоев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двигатель ПД-8 успешно прошел сертификационные испытания на работу в условиях сильного обледенения.

Ранее силовая установка выдержала одновременное попадание четырех имитирующих птиц тушек.

Общая наработка агрегата в ходе стендовых и летных проверок превысила 4 тыс. часов.

Мария Иванова