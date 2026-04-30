Захарова: РФ будет наращивать ВТС и разработку вооружений с Индией

ЦАМТО, 29 апреля. Россия намерена и дальше наращивать военно-техническое сотрудничество с Индией и готова к совместной разработке, лицензионному выпуску вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия намерена продолжить наращивание ВТС с Нью-Дели. Поставки продукции военного назначения по широкой номенклатуре для всех родов индийских войск осуществляются во взаимосогласованные сроки", – сказала она в интервью индийскому информационному порталу Firstpost.

"Россия готова не только к экспорту готовой продукции военного назначения, но и к реализации перспективных проектов, в том числе в области совместной разработки, лицензионного производства современного вооружения и модернизации различных видов техники", – цитирует "РИА Новости" М.Захарову.