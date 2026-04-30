США потратят 2 млрд. долл. на укомплектование экипажами 11 арктических ледоколов

ЦАМТО, 29 апреля. США потратят 2 млрд. долл. на укомплектование экипажами 11 новых арктических ледоколов, заявил глава службы Береговой охраны США адмирал Кевин Ландей.

Как напоминает "РИА Новости", президент Дональд Трамп в октябре заявлял, что США заказали у Финляндии 11 ледоколов, четыре из которых будут построены на финских верфях, а остальные – в США.

"Только для того, чтобы укомплектовать экипажами, управлять и обслуживать эти 11 ледоколов нам потребуется 1300 человек, а еще потребуются вспомогательный персонал. Нам нужно набрать этих людей, обеспечить их обучение и денежное довольствие. Таким образом, бюджетный запрос значительно увеличивается, почти на 2 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" заявление К.Ландея в ходе слушаний в палате представителей.

Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть два ледокола – Polar Star и Healy. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.