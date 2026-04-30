Андрей Белоусов назвал перспективные направления взаимодействия стран ШОС

ЦАМТО, 29 апреля. Выступая 28 апреля на Совещании министров обороны государств – участников ШОС, Андрей Белоусов назвал перспективные направления взаимодействия стран Организации.

Андрей Белоусов также сообщил, что Россия пригласила страны ШОС для участия в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2026".

"Пригласили на это мероприятие все страны ШОС. Рассчитываем на участие воинских контингентов и наблюдателей", – сказал Андрей Белоусов.

Министр обороны РФ напомнил, что с 28 сентября по 3 октября по планам российских Вооруженных Сил проводится стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026".

При этом он отметил, что в ходе подготовки этих стратегических маневров учитывается "уникальный опыт, полученный в ходе СВО, и особенности ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах".

Министр обороны России заявил также о необходимости наращивать военное сотрудничество в рамках ШОС.

"В рамках нашей встречи предлагаем сосредоточиться на решении следующих задач. Первое. Наращивать военное сотрудничество в ШОС. Своевременно выявлять угрозы и вырабатывать меры совместного реагирования. Второе. Уделять должное внимание совместной оперативной и боевой подготовке для обеспечения военной безопасности", – сказал Андрей Белоусов.

Для этого министр обороны РФ предложил, в частности, продолжить практику проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия", расширить их масштабы, тематику и информационное освещение.

Еще одной задачей Андрей Белоусов назвал дальнейшее укрепление взаимодействия ШОС с другими международными структурами в области безопасности.

"В первую очередь, ОДКБ и СНГ", – отметил министр обороны РФ.

Он подчеркнул, что "нынешние реалии наглядно показывают необходимость сформировать общие подходы к укреплению мира и стабильности".

"Спровоцированные Западом конфликты привели к полному краху евроатлантической модели, механизмы которой превратились в инструменты геополитического давления", – отметил министр обороны РФ.

В этой связи он напомнил, что выдвинутая президентом России Владимиром Путиным инициатива создания равной и неделимой евразийской архитектуры безопасности призвана преодолеть существующие вызовы.

"Делается акцент на купировании рисков перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты и стабилизации военно-политической обстановки. Считаем, что ШОС является важным звеном в достижении этой цели", – констатировал министр обороны РФ.

Он выразил уверенность, что "итоги сегодняшней работы будут способствовать наращиванию сотрудничества по линии оборонных ведомств стран ШОС, укреплению авторитета Организации на международной арене и обеспечению региональной безопасности", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.