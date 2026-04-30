Войти
ЦАМТО

Николай Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Египта

447
0
0
Флаги России и Египта
Флаги России и Египта.
Источник изображения: svr.su

ЦАМТО, 29 апреля. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Египет 28 апреля провел переговоры с командующим ВМС страны Махмудом Фаузи, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

"Отдельное внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в области военно-морского образования и подготовки специалистов для ВМС Египта, а также организации проведения военно-морских штабных переговоров для обмена опытом по различным направлениям военно-морской деятельности", – говорится в сообщении.

Н.Патрушев отметил, что сотрудничество флотов России и Египта имеет богатую историю.

По его словам, "в трудные для Египта годы советский ВМФ находился у берегов вашей страны как друг и союзник. Египетские моряки получали новейшие образцы нашего морского вооружения, и именно они первыми в мире применили в боевых условиях противокорабельную ракету, открыв новую страницу в истории морских сражений".

"Сегодня роль военно-морских сил особенно важна, поскольку в нынешней геополитической обстановке вызовы и угрозы на морских направлениях только возрастают, и любое суверенное государство обязано иметь сильный флот, который соответствует всем концептуальным и техническим требованиям времени", – подчеркнул Н.Патрушев.

"У нас есть большие перспективы в военно-технической сфере, а российские и египетские моряки хорошо сработались друг с другом в ходе целого ряда совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки", – отметил он.

Н.Патрушев осмотрел судостроительный завод в Александрии. Помощник президента РФ обсудил с руководством завода возможности российско-египетского взаимодействия в области судостроения и судоремонта.

Н.Патрушев посетил также главную военно-морскую базу Египта в Александрии, где встретился с офицерами базы ВМС Египта "Рас-эль-Тин".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
