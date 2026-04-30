Ростех и «БЕЛАЗ» открыли совместное предприятие по внедрению беспилотных и водородных карьерных самосвалов

Предприятие «Роблекс» займется созданием самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 тонн

Госкорпорация Ростех и белорусский гигант по производству карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» открыли в Москве совместное предприятие (СП) «Роблекс». Компания займется созданием и внедрением на российском рынке инновационных карьерных самосвалов на водородном топливе, а также беспилотных систем управления горной техникой. Учредителями СП также выступили «дочка» Корпорации — «РТ-Развитие бизнеса» и белорусский разработчик — «ИнДев Солюшенс».

Новое предприятие займется созданием двух видов спецтехники. Во-первых, это — беспилотный самосвал БЕЛАЗ-7513R грузоподъемностью 130 тонн, оснащенный системами машинного зрения, лидарами и централизованным диспетчерским управлением. Такая машина позволит вести круглосуточную отгрузку породы 365 дней в году без участия водителя, снижая простои и износ шин. Другой проект — водородный самосвал на базе БЕЛАЗ-7530 грузоподъемностью 220 тонн. Он будет оснащен гибридной силовой установкой на водородных топливных элементах и литий-ионных батареях. Это снизит затраты на топливо до 30–50% по сравнению с дизельными аналогами при нулевом уровне выбросов CO₂.

«Главное назначение нового предприятия — обеспечить отечественную горнодобывающую отрасль экологичными, высокоавтоматизированными решениями, способными снизить эксплуатационные расходы, углеродный след и повысить безопасность работ на карьерах. Совместное предприятие получило эксклюзивные права на реализацию водородной и беспилотной техники „БЕЛАЗ“ на карьерах России. Это позволит восполнить недостающее звено между белорусским производителем и российскими заказчиками, а также сформировать единую платформу для внедрения технологий искусственного интеллекта, телеметрии и водородной энергетики. Опытная эксплуатация техники на действующих карьерах начнется в этом году», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

В настоящее время подписаны предварительные соглашения о сотрудничестве с рядом добывающих предприятий России, которые рассматривают возможность применения инновационных самосвалов в своей деятельности.

«Объединив промышленный опыт „БЕЛАЗа“, цифровые компетенции „ИнДев Солюшенс“ и инвестиционные возможности Ростеха, мы создаем уникального оператора, способного предложить рынку готовые решения для карьеров будущего — без водителей и с минимальным углеродным следом», — отметил представитель «Роблекс».