Войти
Lenta.ru

В появлении у ВСУ ракет AIM-120C-8 увидели «плохой сигнал»

495
0
0
Фото: U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 2nd Class Felix Garza Jr. / Wikimedia.

TWZ: Появление у ВСУ ракет AIM-120C-8 указывает на дефицит боеприпасов НАТО

Появление у Вооруженных сил Украины (ВСУ) современных ракет AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), предназначенных для перехвата воздушных целей, может указывать на плохой сигнал для Запада — намечающийся дефицит боеприпасов у стран НАТО. Об этом пишет TWZ.

Издание подчеркивает, что AIM-120C-8 могут запускать как с наземных установок Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), так и с истребителей F-16. По оценке портала, вероятнее всего украинские зенитные установки NASAMS используют старые версии AIM-120A/B, дальность которых меньше, чем у варианта AIM-120C-8, тогда как AIM-120C-8, обломки которой были обнаружены в Днепропетровске, запускается с самолета.

«Еще одним важным фактором, повлиявшим на появление обломков AIM-120C-8, может быть то, что запасы более старых ракет (AIM-120A/B и более ранних версий C) исчерпаны, что привело к появлению более совершенных вариантов C. Если это так, то это усилит давление, по крайней мере, на некоторых иностранных партнеров, поддерживающих Украину вооружением, особенно учитывая глобальный дисбаланс между спросом и предложением боеприпасов», — говорится в публикации.

Портал подчеркивает, что ситуацию с восполнением боеприпасов ухудшает американская военная кампания в Иране, поскольку «Соединенные Штаты задерживают поставки заказчикам, чтобы в первую очередь пополнить собственные запасы».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8, которые передали Киеву, могут усложнить работу российских бомбардировщиков Су-34.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Украина
Продукция
AMRAAM
F-16
NASAMS
Су-34
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
