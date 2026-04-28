Названы последствия передачи Киеву новых AIM-120

Фото: Staff Sergeant Vince Parker (USAF)
Фото: Staff Sergeant Vince Parker (USAF).

Передача Киеву ракет AIM-120C-8 может усложнить работу российских Су-34

Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8, которые передали Киеву, могут усложнить работу российских бомбардировщиков Су-34. Последствия поставки новых ракет назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на обломки AIM-120C-8, которые обнаружили в Днепропетровске. Ракету могли пустить с борта истребителя F-16AM или установки зенитного ракетного комплекса NASAMS. Отмечается, что эта версия AIM-120 может увеличить возможности самолета в перехвате удаленных воздушных целей. Кроме того, эффективная дальность NASAMS с новой ракетой превысит 30 километров.

Канал напомнил, что дальность экспортных AIM-120C-8 при пуске на высоте более десяти километров может достичь 130-150 километров, но устаревший радар F-16AM не сможет раскрыть весь потенциал ракеты. При этом изделие может работать в режиме наведения на источник помех, которые создают системы самолетов. Также целеуказание могут обеспечивать сторонние радиолокационные системы.

«В таких условиях выполнение ударных операций экипажами Су-34НВО, а также работа армейской авиации без прикрытия истребителями Су-35С с ракетами Р-37М совершенно недопустимы», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ могут применять ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М с дальностью около 300 километров.

  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету