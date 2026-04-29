Войти
Lenta.ru

В США оценили сброс ядерной бомбы с истребителя Су-7

211
0
0
Фото: Alan Wilson / Wikipedia
TWZ назвало сброс ядерной бомбы с истребителя Су-7 рискованным

Советские военные в ходе холодной войны провели необычное испытание со сбросом ядерной бомбы с истребителя-бомбардировщика Су-7. Необычный эпизод оценили в публикации американского издания TWZ.

На ролике показана подготовка к вылету и установка малокалиберной ядерной бомбы на пилон под фюзеляжем. Удар с кабрирования нанесли по дивизионному командному пункту условного противника на Семипалатинском полигоне. Летчик использовал прибор ПБК-1 для прицеливания. После атаки истребитель ушел из зоны поражения.

Как пишет издание, это уникальная запись, поскольку большинство испытаний ядерного оружия проходили на земле или под землей. При этом во всех 200-250 эпизодах со сбросами бомб с самолетов использовали бомбардировщики с несколькими членами экипажа. Автор назвал сброс ядерной бомбы с пилотируемого самолета рискованным предприятием.

«При сбросе ядерного устройства с самолета возникает множество переменных (высота, скорость, траектория), которые усложняют измерения. Если что-то пойдет не так, вы рискуете потерять самолет или, что еще хуже, спровоцировать случайный взрыв», — говорится в публикации.

В марте издание 19FortyFive писало, что пилоты Военно-воздушных сил США в годы холодной войны активно испытывали советские истребители МиГ-21 и МиГ-23 над «Зоной 51» в штате Невада.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
МиГ-21
МиГ-23
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
