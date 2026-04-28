Европейские производители поставили NASA корпус космической станции с коррозией

Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.

Еще в 2010-х годах Агентство запланировало организовать на орбите вокруг Луны космическую станцию. Проект подвергся резко критике научного и инженерного сообщества, поскольку окололунная орбита имеет радиационный фон в 0,66 зивертов в год. Для сравнения, на самой Селене космическая радиация ниже от двух раз (спутник под ногами поглощает не менее 50 процентов излучения), а на Марсе — втрое меньше (еще часть поглощает атмосфера). Однако в ту пору у Агентства не было выбора: полноценные высадки на земной спутник организовывать было сложно и, после десятков лет перерывов, непривычно. А вот обеспечить космическую станцию (мини-МКС) около Луны, напротив, проще и привычнее, пусть и опаснее для астронавтов.

В 2020-х ситуация изменилась: стало ясно, что благодаря созданию Starship высадка людей на Луне станет для американцев много проще и дешевле, чем ожидалось. Смысл Lunar Gateway начал теряться и для госорганизации. Но дипломатично отказаться от проекта было непросто. Тем более, что его подрядчики — в частности, Northrop Grumman — имеют обширную сеть прикормленных конгрессменов и сенаторов США. Даже когда, при новом главе NASA Джареде Айзекмане, организация заявила об отмене окололунной станции, Northrop Grumman решил не сдаваться и предложил использовать уже сделанный модуль Habitation and Logistics Outpost для совсем другой цели — построения будущей станции уже на поверхности Луны.

Это не очень технически логичное решение. Дело не только в том, что условия открытого космоса и Луны принципиально разные (лунная пыль требует совсем иных шлюзов и систем обеспыливания воздуха). Не меньше проблем вызывает и тот факт, что модуль имеет считанные десятки кубических метров гермообъема. Для сравнения, лунный Starship, на котором NASA планирует высадку астронавтов на Селене в 2028-2029 годах, располагает 600 кубометрами гермообъема. При этом вход в него на высоте десятков метров, что чуть упрощает ситуацию с пылью. Зачем в таких условиях строить базу из радикально меньшего модуля — понять непросто.

Возможность защититься от такого развития события пришла к NASA с неожиданного направления. Во время недавнего выступления перед комитетом Конгресса по науке, космосу и технологиям, Айзекман отвечал на вопросы «карманного» конгрессмена Northrop Grumman. Тот спросил: «Вы отменили заказ на Habitation and Logistics Outpost. Как думаете, что будет с большими инвестициями в этот модуль?»

Азейкман сообщил, что оба уже сделанных модуля окололунной станции — как HALO, так и I-HAB (этот еще в Европе) — имеют коррозию. «И это несчастье, поскольку такая ситуация отодвигает Lunar Gateway дальше 2030 года», — заявил он конгрессмену.

Ранее об этом ходили только слухи, представленные публике Эриком Бергером, американским журналистом с хорошими связями в Агентстве. Ситуация поставки модулей в уже корродированном виде не вполне типична для космической индустрии, в том числе потому, что материалы, с которыми она работает (алюминиевые сплавы) в нормальных условиях не так-то просто серьезно корродировать.

Успех на этом направлении пришел даже не к самой Northrop Grumman: как и многие американские компании «старого космоса», она не так уж много делает сама, предпочитая отдавать многие работы на аутсорсинг, а себе оставлять получение денег по контракту с NASA. Корпус для обоих модулей делала европейская Thales Alenia Space. Ранее та же компания делала модули для МКС, и в космос они попадали еще в штатном облике. К сожалению, пока ни Айзекман, ни СМИ не смогли раскрыть секрет, позволивший европейскому исполнителю добиться такого результата на сей раз.

Европейское космическое агентство попыталось ответить на этот вопрос, но из его отписки причины случившегося также неясны. Зато оно заявило, что коррозия на корпусах двух модулей «не является фактором, способным остановить I‑HAB, тот из двух модулей, что меньше пострадал от коррозии». Таким образом, был достигнут прецедент: впервые в истории Земли космическое агентство публично пришло к выводу, что в космос можно запускать обитаемые модули, подвергшиеся коррозии.

Окололунная станция в представлении художника. Бывший сотрудник NASA Роберт Зубрин описывал станцию как проект, подобный тем, за которые нацистских врачей когда-то вешали в Нюрнберге: станция не предлагала никаких новых возможностей для экспериментов, кроме тестирования выживания людей при 0,66 зивертов в год Источник изображения: Wikimedia Commons

В то же время, нельзя свести все только к особенностям европейского космоса: американская Northrop Grumman не хочет нести ответственности за коррозию от своего поставщика. То есть сдав NASA негодный продукт, на котором планировала получить прибыль, не желает отвечать за его качество, так как это привело бы к дополнительным издержкам.

Отдельную ноту происходящему добавляет то, что этот же европейский поставщик делает и корпуса модулей для частной Axiom Space. Эта компания, кроме лунных скафандров, планирует еще и создание частных орбитальных станций на орбите. По информации СМИ, она также признала коррозию на том, что ей поставляет европейская Thales Alenia Space.

Придает делу интриги и попытка Thales Alenia Spacе защитить себя. Компания объявила, что подобная же история была при подготовке модулей для ныне летающей МКС. Несмотря на это, успокаивают ее представители, с МКС по-прежнему все хорошо. Такое неожиданное признание добавляет интриги к перспективам стареющей станции.

Стратегически происходящее позитивно для американской космической отрасли: чем меньшую часть ее техники будут делать подрядчики «старого космоса», тем надежнее она будет. Об этом недвусмысленно говорит печальный опыт сделанного «старым космосом» корабля Starliner, полет которого к МКС не так давно едва не закончился гибелью астронавтов. Дополнительно это снизит и затраты: за окололунную станцию раньше хотели в пару раз больше, чем SpaceX получит от NASA за высадку астронавтов на самой Луне.