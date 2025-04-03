NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Согласно интервью, проблемы миссии Starliner начались еще до посадки в корабль в июне 2024 года. Его должна была выводить на орбиту ракета Ares V от конкурентов SpaceX. Однако один из клапанов верхней ступени ракеты работал плохо, причем достаточно долго, чтобы в период ожидания командир корабля Барри Уилмор успел попросить руководство снова направить его в тренировочный центр, чтобы не потерять квалификацию до исправления ситуации.

После запуска на вид все шло хорошо, за исключением того, что в корабле стало холодно. Людям пришлось надеть всю имевшуюся у них одежду и обувь, а затем и внутрикорабельные скафандры, поскольку температура в кабине снизилась, с их слов, до +10. Даже в скафандрах было холодно. Длительное нахождение при такой температуре может привести к серьезным проблемам.

Экипаж не знал, почему так получилось. Возможно, ненормальные температуры были связаны с расчетом конструкторов на четырех членов экипажа, выделяющих больше тепла, чем двое человек в испытательном полете. В любом случае это не слишком хорошо говорит о системе терморегуляции Starliner.

Настоящие проблемы возникли, когда корабль начал маневрировать для стыковки с МКС. На Starliner 28 малых маневровых двигателей, собранных в четыре группы по семь. В каждой из них два направлены вперед, два назад, три — вбок (под разными углами). Во время беспилотного полета к станции в 2022 году с ними уже были сложности.

Starliner в момент стыковки с МКС. В центре фото видно одну из четырех групп двигателей для маневрирования Источник изображения: NASA

В полете с людьми в июне 2024 года на расстоянии 260 метров от орбитальной станции один из малых двигателей вышел из строя, и Уилмор взял управление на себя (перевел его в ручной режим). Почти сразу перестал работать второй двигатель. При отказе трех стыковка по правилам была бы запрещена, то есть ситуация была критической.

Но вскоре отказал и третий двигатель. Вдобавок Уилмор обнаружил, что ручное управление реагирует на его действия медленно. После этого перестал работать и четвертый двигатель. Это означало, что экипаж потерял возможность контролировать движения корабля по шести степеням свободы — вперед/назад, вверх/вниз, лево/право, ось крена, ось рыскания и ось тангажа (на иллюстрации — на примере самолета).

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С потерей четвертого двигателя Starliner больше не мог маневрировать вперед, только по другим осям. В теории, по правилам, стыковку в этот момент нужно было отменить. В случае серьезных проблем с маневрированием она могла закончиться столкновением корабля и станции, что чревато их повреждениями или, в наиболее тяжелых случаях, даже гибелью людей. Но при такой степени потери контроля над маневрированием нельзя было и уверенно сориентировать корабль относительно Земли. А без этого он не мог корректно приземлиться. Нужно было решать, что рискованнее: пытаться достыковаться при частичной потере контроля или лететь с такими проблемами обратно на Землю.

«В этот момент я не знал, сможем ли вернуться на Землю, и, на самом деле, полагал, что не сможем». Барри Уилмор, командир корабля

Астронавты полагали, что в такой ситуации разумнее завершать стыковку, пока нос их корабля и МКС в целом ориентированы примерно одинаково. Если бы оси их отклонились, то автоматика Starliner остановила бы дальнейшее сближение. Но в центре управления полетами в Хьюстоне пришли к выводу, что единственный реальный вариант стыковки — это перезагрузить управление всеми двигателями, чтобы часть из них снова заработала.

Решение было рискованным по двум причинам. Во-первых, предположение о том, что после перезагрузки двигатели корректно заработают, не было ничем подкреплено, поскольку причины их выхода из строя оставались неизвестными. Во-вторых, такая перезагрузка требовала отключения ручного режима управления. Если после этого автоматическая система управления нормально не заработала бы, стыковка стала нереальной.

В момент относительной стабильности аппарата астронавт сообщил на Землю, что там могут попробовать удаленно перезапустить управление двигателями. Два из них заработали снова, что позволило кораблю начать почти нормально управляться. Но тут вышел из строя пятый двигатель.

«Что если бы пятый двигатель вышел из строя [до перезапуска], когда первые четыре еще не работали? Я понятия не имею. Я объясняю то, что так не случилось, промыслом Божьим, который вернул нам эти два двигателя до того, как отказал пятый… Я все еще могу сохранять контроль. И снова вялость ручного управления. Причем не только на вид — в смысле реакции на мои движения — но и на слух тоже. Клапаны [двигателей] открывались и закрывались [с шумом]… Когда подруливающее устройство срабатывало, это было похоже на пулеметную очередь». Барри Уилмор, командир корабля

Центр управления полетами решил еще раз перезапустить систему управления двигателями. В этот раз из трех неисправных заработало двое, то есть корабль мог лететь даже в автоматическом режиме, а не только ручном. С Земли рекомендовали стыковаться именно на нем, поскольку ручная стыковка на орбите чревата ошибками (и так уже бывало). Дело в том, что такие события в карьере астронавта очень редки, отчего практического опыта в стыковках им взять неоткуда.

Уилмор с трудом, перебарывая себя, согласился. Его сомнения были связаны с опасением, что после новых отказов он не сможет вернуть корабль в режим ручного управления. Однако далее стыковка прошла нормально, без остановки двигателей и выхода из автоматического режима. После нее командир экипажа, прямо на входе в МКС, исполнил небольшой танец от радости. В интервью он сообщил, что уже тогда был уверен: обратно на Землю на Starliner их не пошлют.

Это интересно, потому что еще больше месяца после стыковки NASA и Boeing делали вид — и даже публично выражали уверенность — что вернут астронавтов на этом же корабле. Теперь, после интервью Уилмора, понятно, что обе организации делали хорошую мину при плохой игре. При таких множественных отказах за короткое время пойти на подобный шаг было бы безрассудством. Зачем они при этом дезинформировали общественность — понять не так просто.

Интервью впервые показывает всю опасность прошлогоднего летнего полета. Если перезагрузка двигателей не сработала бы, астронавты не состыковались с МКС. Да, была бы возможность срочно организовать в аварийном порядке спасательную миссию на Crew Dragon. Но и длительное пребывание в ожидании на Starliner при +10, и сама стыковка с переходом людей на спасательный корабль определенно создавали некоторые риски для жизни экипажа корабля Boeing.

Как ранее уже писал Naked Science, разработка корабля Starliner была заказана NASA за десятилетие до полета в 2024 году. Это сделали одновременно с запуском разработки Crew Dragon от SpaceX, успешно летающего к МКС с 2020 года. Тогда, в 2014-м, в NASA считали, что компания Маска может не справиться с задачей в срок.

А вот Boeing, полагали специалисты агентства, справится обязательно. Поэтому второй заказ SpaceX долгое время был под вопросом: считалось, что незачем дублировать надежного исполнителя менее проверенным временем. Если бы это решение не пересмотрели, Соединенные Штаты не имели бы рабочего космического корабля еще много лет. Boeing получил на свою долю полетов к МКС контракт в полтора с лишним раза дороже, чем SpaceX. На данный момент из уже оплаченных полетов без сбоев прошло ноль, в то время как SpaceX уже выполнила их все.