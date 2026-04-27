Войти
Lenta.ru

Российские МОГи получат специальные «Пластуны»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Российские мобильные огневые группы (МОГи) получат специальные версии транспортеров «Пластун». Об этом газете «Известия» сообщили в компании — разработчике вездеходов.

Новая машина позволит смонтировать пулеметы на турельных установках и позволит зенитным подразделениям действовать в труднодоступных районах, используемых дальнобойными дронами Вооруженных сил Украины.

В компании «Русские вездеходы Пластун» рассказали изданию, что модернизированные транспортеры «Пластун-ТТМ» прошли необходимые тесты и в ближайшее время начнут поставляться в войска.

По словам директора компании-разработчика Ерика Сагымбаева, новая машина представляет собой двухсекционный вездеход с шарнирно-сочлененной рамой. Сагымбаев уточнил, что «в передней части расположена кабина с местами для водителя и пассажиров, двигатель, коробка передач и раздаточная коробка», тогда как вторая секция может использоваться, например, для установки турели с 12,7-миллиметровым пулеметом «Утес».

В феврале ТАСС сообщил, что Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил версию внедорожника «Хантер», модифицированную под задачи специальной военной операции.

В ноябре гендиректор компании «Русские вездеходы Пластун» рассказал «Известиям», что модернизированный транспортер для штурмовых групп «Пластун-ТТМ», который может заменить использующиеся на фронте микроавтобусы УАЗ (в просторечии — «буханка»), прошел испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
