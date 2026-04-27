Бездорожный патруль: группы борьбы с дронами получат новые вездеходы

Машину разработали для перехвата беспилотников в районах, где не проходит обычная техника

Для мобильных огневых групп (МОГ) разработана специальная версия транспортера «Пластун». Новая машина приспособлена для установки пулеметов на турелях и позволит зенитным расчетам действовать в труднодоступных районах, куда не проходят пикапы, которыми сейчас оснащены такие подразделения. Именно над такой территорией ВСУ старается прокладывать маршруты для своих дальнобойных дронов, отмечают эксперты.

Жесткий «Пластун»

Модернизированные армейские транспортеры «Пластун-ТТМ» прошли все необходимые испытания в 21-м Научно-исследовательском испытательном институте военной автомобильной техники в Московской области и скоро начнут поставляться в войска. В ходе испытаний машины подтвердили заявленные характеристики и продемонстрировали надежность, соответствующую требованиям Минобороны, сообщили «Известиям» в компании-разработчике «Русские вездеходы Пластун».

Источник изображения: Фото: пресс-служба «Русские вездеходы Пластун»фото

— Наша машина — это двухсекционный вездеход, — рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика «Русские вездеходы Пластун» Ерик Сагымбаев. — Он оснащен шарнирно-сочлененной рамой, благодаря которой поворачивает и маневрирует. В передней части расположены кабина с местами для водителя и пассажиров, двигатель, коробка передач и раздаточная коробка. Вторая секция трансформируется в зависимости от задач. На ней можно установить огневую установку — например, турель с пулеметом, что и реализовано в версии для мобильных огневых групп.

Конструкция вездехода позволяет размещать 12,7-мм пулеметы «Утес» или 7,62-мм пулеметы ПКМ и ПКТ, отметил он.

Сейчас в войсках МОГи, как правило, оборудуют свои подвижные зенитно-пулеметные установки на базе гражданских пикапов УАЗ «Патриот» и других автомобилях с таким же типом кузова.

— Это гражданские машины, и они предназначены для мягкой комфортной езды по грунтовым дорогам, — отметил Ерик Сагымбаев. — По этой причине у них достаточно сложная подвеска. Она содержит много элементов для повышения комфорта, что в свою очередь повышает риск поломок. Но самое главное, она будет «плясать» при стрельбе, что влияет на точность огня.

Кузов и днище гражданских пикапов выполнены из сравнительно тонкого штампованного металла, к которому сложно надежно закрепить пулемет. Поэтому в войсках для усиления конструкции изготавливают дополнительные металлические рамы, что увеличивает массу машины.

Источник изображения: Фото: пресс-служба «Русские вездеходы Пластун»фото

— В противном случае дно автомобиля может «порваться» или провалиться в местах крепления пулеметной турели, — отметил он. — Такие машины требуют доработок как кузова, так и подвески, и, как правило, это делают в полевых условиях.

Архитектура «Пластуна-ТТМ» с крепкой рамой из конструкционной стали позволяет без особых трудностей установить ту или иную турель без доработок — это ее большой плюс, отмечает гендиректор.

Для стрельбы из крупнокалиберного пулемета на пикапах часто используют аутригеры — специальные выдвижные механизмы, которые увеличивают площадь опоры, повышают устойчивость и предотвращают опрокидывание. На их установку нужно время, а в боевых условиях его может и не быть, отметил Ерик Сагымбаев.

— У «Пластуна» подвеска достаточно жесткая — газелевские мосты на рессорах, что позволяет избежать сильного раскачивания при ведении точного огня даже на ходу, — отметил он. — Учитывая, что мобильным огневым группам придется охотиться за быстроходными целями, к которым относятся БПЛА, это качество будет востребовано.

Кроме того, машина приспособлена для установки комплексов радиоэлектронной борьбы без изменения штатной электрики. Транспортеры оснащены источниками питания напряжением 24 и 220 В мощностью не менее 1 кВт.

Источник изображения: Фото: пресс-служба «Русские вездеходы Пластун»

Еще одно важное преимущество вездехода — использование отечественных узлов и агрегатов, применяемых в массовом производстве автомобилей. Это упрощает обслуживание техники и снижает зависимость от поставок редких комплектующих, отмечают разработчики.

Бездорожный охотник за дронами

Вражеские дальнобойные БПЛА строят свои маршруты над безлюдной и плохо доступной местностью, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Вездеходы пройдут там, где не смогут проехать пикапы и обычная военная колесная техника, — отметил он. — Такое качество позволит быстро реагировать на угрозы и перекрывать особо опасные направления.

Заранее получив данные с РЛС группы могут выдвинуться в заданный район, выбрать удобное для ведения огня место и при подлете дронов открыть огонь.

«Пластуны‑ТТМ» способны существенно повысить эффективность мобильных огневых групп за счет сочетания высокой проходимости, модульности и ремонтопригодности, рассказал «Известиям» сенатор, действительный член Академии военных наук Игорь Мурог.

— Ключевое преимущество машины — шарнирно‑сочлененная рама с углом поворота половин корпуса обеспечивает ей высокую маневренность и позволяет преодолевать сложные препятствия — крупные валуны, траншеи, рвы, подъемы — без потери контакта колес с поверхностью, — объяснил он.

Источник изображения: Фото: пресс-служба «Русские вездеходы Пластун»

Техника рассчитана на эксплуатацию в самых разнообразных условиях: шасси и компоновка обеспечивают уверенное движение как по летнему бездорожью, так и по заснеженным или обледенелым участкам, уточнил сенатор.

Возможность использования разнообразного вооружения расширяет функциональные возможности вездехода. Так, например, 12,7-мм пулемет эффективен против низколетящих беспилотников, легкобронированной техники и укрепленных огневых точек, а 7,62-мм обеспечивает плотный огонь по живой силе и небронированной технике отмечают эксперты.

— Такой арсенал позволяет эффективно действовать как в городской застройке, так и на открытой местности — от сопровождения колонн до штурмовых операций, — отметил Игорь Мурог.

Немаловажно и то, что «Пластун-ТТМ» благодаря универсальности может быть быстро перенастроен под конкретные задачи. Существует четыре версии вездехода.

Штурмовая — с вращающимися на 360 градусов креслами в кузове, позволяющими вести круговой огонь на ходу.

Санитарная — с возможностью эвакуировать двух тяжелораненых на носилках или шестерых легкораненых на сиденьях, при этом в кузове предусмотрено дополнительное место для медика, что позволяет оказывать помощь раненым уже в ходе эвакуации.

Грузовая — с ровной платформой и крановой установкой.

А также машина с закрытым кузовом-кунгом, где можно разместить мини-штаб или места для операторов БПЛА или автоматизированных зенитных комплексов.

Богдан Степовой