Боевая машины-амфибия ACV КМП США.

Несколько стран разрабатывают бронированные машины-амфибии нового поколения, сохраняющие возможность проведения десантных операций в случае необходимости.

Несмотря на то, что последняя крупная десантная операция была проведена во время Корейской войны, крупнейшие державы сохраняли мощный десантный потенциал и продолжают делать до сих пор. Многие региональные державы также осознают ценность сохранения этого потенциала, который позволяет использовать различные подходы к десантным операциям. Среди вариантов – высадка техники или спешенного десанта с десантных кораблей или катеров, а также их доставка с корабля на берег вертолетом.

В наиболее сложных сценариях требуется высадка десантно-штурмовых бронемашин (БМ) со специализированных военных кораблей, которые находятся на значительном удалении от зоны прибоя (развертывание в открытом океане). На суше эти машины служат в качестве боевых машин, обеспечивающих мобильность и защиту высадившейся морской пехоты. Многие вооруженные силы в настоящее время используют десантно-штурмовые БМ, разработанные несколько десятилетий назад. В настоящее время в нескольких ведущих странах разрабатывается или уже поступает на вооружение техника нового поколения.

Боевая машина-амфибия (БМА) КМП США

Корпус морской пехоты (КМП) США заменяет штурмовые амфибии (AAV7A1) 1970-х годов на боевые машины-амфибии (Amphibious Combat Vehicle, ACV), которые самостоятельно спускаются на воду с палубы десантных кораблей в открытом океане. Помимо операций по высадке десанта, БМА может использоваться для переброски войск с берега на берег. Другими словами, после высадки на берег машина может снова погрузиться в воду и двигаться вдоль побережья или пересекать заливы и бухты, чтобы добраться до другой точки высадки.

Такая независимость от кораблей при локальном передислоцировании особенно важна для распределенных прибрежных операций, «перелетов между островами» и экспедиционных операций на передовых базах в Индо-Тихоокеанском регионе. Полномасштабное серийное производство (Full Rate Production, FRP) было одобрено в декабре 2020 года. Первоначальная цель по закупкам – 1122 ед. – снижена до 632 в 2023 году в связи с общими изменениями в структуре ВС США. 300-я единица была передана КМП США в августе 2025 года.

32-тонная машина-амфибия повышенной проходимости с колесной формулой 8×8 разработана и производится компанией BAE Systems в партнерстве с Iveco Defence Vehicles на базе Iveco SuperAV. Взрывозащищенный бронированный корпус обеспечивает защиту от мин, СВУ, кинетических боеприпасов и поражения сверху, а также оснащена автоматической системой пожаротушения.

Максимальная скорость на суше – 105 км/ч, на воде – 11 км/ч (6 узлов). Система полного привода Iveco H-Drive обеспечивает сцепление со всеми колесами как на суше, так и в зоне прибоя. Максимальная дальность хода от корабля до берега составляет 22,2 км (12 мор. миль), а на суше – около 400 км.

Дальность хода от корабля до берега меньше, чем у AAV7, что отражает изменения в доктрине КМП США в отношении спуска БМА из-за горизонта. Учитывая растущие возможности современных береговых систем вооружения, специалисты по планированию в ВМС и КМП пришли к выводу, что им необходимо поддерживать дальность действия в 185,2 км (100 мо. миль) от зоны высадки, что недостижимо для десантно-штурмовых машин. Стандартная дальность в 12 мор. миль была признана достаточной для перехвата приближающихся противокорабельных ракет и сокращения времени, в течение которого машины подвергаются опасностям, связанным с преодолением водных преград.

Производительность и безопасность

КМП США отмечает, что новая машина-амфибия значительно превосходит предыдущую по ходовым качествам и живучести на суше, но при этом у нее возникли проблемы с устойчивостью на воде. Будучи колесной машиной с V-образным корпусом, ACV имеет меньший запас плавучести и другое водоизмещение, чем гусеничная плоскодонная AAV7. Соотношение длины и ширины ACV, составляющее примерно 3:1, также не способствует устойчивости, в отличие от AAV7 с соотношением 2,5:1.

Спуск боевой машины-амфибии ACV 11-го экспедиционного отряда КМП США на воду с УДК USS Boxer (LHD 4) в Тихом океане, 14 сентября 2025 года.

По данным компании BAE Systems, ACV может работать в условиях волнения моря до 3 баллов и при высоте волны до 2,75 м (9 футов). Однако после несчастных случаев во время учений при высоте волны 3,7 м в 2022 году КМП США установил временное ограничение в 1,25 м для обеспечения безопасности. В сентябре 2024 года Корпус утвердил новое руководство по стандартизации обучения и эксплуатации машин-амфибий, которое – до особого распоряжения – ограничивает их использование в открытом океане и защищенных акваториях (например, гаванях или бухтах), но запрещает пересекать более опасную зону прибоя. Эти ограничения соблюдались во время многочисленных зарубежных учений с участием машин-амфибий, которые проводились с 2024 года.

Тем не менее, КМП США по-прежнему уверен в надежности этого транспортного средства и его способности к развертыванию. Согласно заявлению КМП США, сделанному в апреле 2023 года, причиной аварий стало то, что на раннем этапе не были учтены «существенные различия между безопасными методами эксплуатации ACV и его предшественника». Специальное подразделение по подготовке к переходу на новую технику разрабатывает новые эксплуатационные инструкции и процедуры, а также стандарты обучения, чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование техники в реальных боевых условиях.

Варианты миссий

Планируется четыре варианта ACV. Для большинства из них требуется экипаж из трех человек: командира, водителя и стрелка.

Вариант бронетранспортера (ACV-P) может перевозить 16 чел. (3 члена экипажа и 13 морских пехотинцев), двухдневный запас боевой экипировки и снаряжения. На нем установлен дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом (КП) или 40-мм автоматическим гранатометом (АГС), а в будущем планируется установить дополнительное вооружение для ведения огня прямой и непрямой наводкой. О начальном уровне оперативной готовности (IOC) варианта ACV-P объявлено в ноябре 2020 года.

Модель ACV-P

В варианте боевого управления/C2 (ACV-C) могут разместиться семь человек боевого расчета. Системы управления включают в себя модульную цифровую сетевую систему, систему управления боем и цифровую систему связи SATCOM в диапазонах высоких и средних частот. Машина оснащена системой передачи целей версии 2.0 (Target Handoff System, THSv2) – решением для огневой поддержки и целеуказания на базе планшета, которое подключается к системе управления и связи машины для цифровой передачи данных о целях артиллерии, минометам, корабельным орудиям и средствам непосредственной авиационной поддержки. THSv2 также может интегрироваться с системой AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System) армии США и КМП США для координации операций по огневой поддержке. Для самообороны установлен 7,62-мм пулемет. В октябре 2024 года было объявлено о завершении испытаний.

Вариант огневой поддержки ACV-30 оснащен 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II, установленной в стабилизированной дистанционно управляемой башне Kongsberg RT-20. Основное орудие дополнено спаренным пулеметом M240 (7,62 мм). Помимо поражения пехотных целей, БМ может с помощью боеприпасов объемного взрыва уничтожать БПЛА и вести огонь бронебойными снарядами по легкой и средней бронетехнике, в том числе по некоторым БМП противника. Планируется расширение возможностей активных и пассивных систем защиты, а также интеграция ракетных комплексов. ACV-30 вмещает 11 чел. (3 члена экипажа и 8 десантируемых). Первый заказ на ACV-30 размещен в апреле 2025 года. Ожидается, что БМА поступит на вооружение в 3-м квартале 2026 финансового года.

Вариант огневой поддержки ACV-30

Вариант для эвакуации (ACV-R) предназначена для обеспечения десантно-штурмовым батальонам возможности технического обслуживания и эвакуации на поле боя. БМА будет оснащена выдвижным поворотным краном, мощной лебедкой, комплектом для сварки и резки на поле боя и пулеметом калибра 7,62 мм. Экипаж ACV-R состоит из двух человек, а также включает двух специалистов по техническому обслуживанию. Ожидается, что в 2026 финансовом году будут поставлены три опытных образца, а в начале 2028 финансового года планируется провести их испытания.

Источник: European Security & Defence