Российские бойцы разработали «Упыреныша» с деталями от «Бабы-яги»

Кадр: «ИЗВЕСТИЯ».

«Известия»: Инженеры ВС России разработали тяжелый дрон «Упыреныш»

Инженеры 4-й бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России разработали прототип тяжелого дрона «Упыреныш». Бойцы использовали детали от аппаратов «Упырь» и «Баба-яга», пишут «Известия».

Квадрокоптер можно использовать для нанесения ударов и доставки грузов на передовую. Создатели аппарата использовали корпус и полетный контроллер от российского FPV-дрона «Упырь», а остальные узлы взяли из трофейных беспилотников типа «Баба-яга». Аппарат уже совершил несколько боевых вылетов.

Техник взвода беспилотных систем с позывным Шипа отметил, что функциональность «Упыреныша» сравнима с квадрокоптерами Mavic. При этом российский аппарат несет больше груза.

В марте генеральный конструктор инженерной команды беспилотника «Князь Вандал Новгородский» научно-производственного центра «Ушкуйник» сообщил, что ВС России получили новую модификацию оптоволоконного дрона с дальностью до 30 километров.

