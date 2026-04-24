Войти
Известия.ru

Инженеры Южной группировки войск разработали прототип дрона «Упыреныш»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Инженеры 4-й бригады Южной группировки войск разработали первый прототип дрона «Упыреныш», который совмещает в себе лучшие характеристики беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга» и «Упырь». Соответствующие кадры 22 апреля публикуют «Известия».


«Отличает размер, также способность нести более тяжелую боевую часть. Ну, посылки доставлять своевременно. Управление более стабилизированное, понятное. Начинка все та же», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков отметил, что «Упыреныш» вполне способен послужить заменой компактному дрону Mavic, обладая при этом большей грузоподъемностью. Новый беспилотник уже совершил несколько боевых вылетов: его можно использовать для нанесения ударов по пехоте и укрытиям врага, а также для доставки грузов на передовую.

«Это смесь российского FPV-дрона «Упырь» и украинской «Баба-Яги». То есть корпус, полетный контроллер от «Упыря», всё остальное с «Баба-Яги». То есть GPS, компас, сброс. Камера, антенны, всё это с «Бабы-Яги». То есть теперь он может у нас зависать в воздухе, в стабилизации летать», — объяснил техник взвода беспилотных систем (БпС) с позывным Шипа.

«Известия» 20 апреля опубликовали кадры дистанционного минирования путей снабжения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военнослужащие группировки войск «Центр» начали применять для выполнения этих задач беспилотники. На дроны дополнительно устанавливают систему сброса и выводят ее на пульт управления. Это позволяет оператору установить боеприпас и вернуть аппарат обратно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
GPS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
