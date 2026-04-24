Российские роботы «Курьер» стали охотниками за БПЛА

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Минобороны: Роботы «Курьер» с пулеметами стали охотниками за БПЛА

Операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер» стали использовать их для охоты за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Специалисты беспилотных систем бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Южной группировки войск применяют установленное на «Курьерах» оружие для перехвата дронов.

Инженер технико-эксплуатационной части с позывным Сота рассказал, что система работает с подразделением фиксации активности БПЛА. Информацию о цели в режиме реального времени передают на станцию управления НРТК. При появлении дрона в зоне поражения комплекс автоматически или по команде оператора открывает огонь из пулеметного модуля.

В сообщении подчеркнули, что подобные решения позволяют снижать активность дронов противника.

Ранее в апреле появился ролик, демонстрирующий буксировку гаубицы Д-30 при помощи «Курьера». Гусеничный робот оперативно переместил орудие весом более трех тонн.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Д-30 2А18
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Робот
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57