Российские роботы «Курьер» стали охотниками за БПЛА

Минобороны: Роботы «Курьер» с пулеметами стали охотниками за БПЛА

Операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер» стали использовать их для охоты за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Специалисты беспилотных систем бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Южной группировки войск применяют установленное на «Курьерах» оружие для перехвата дронов.

Инженер технико-эксплуатационной части с позывным Сота рассказал, что система работает с подразделением фиксации активности БПЛА. Информацию о цели в режиме реального времени передают на станцию управления НРТК. При появлении дрона в зоне поражения комплекс автоматически или по команде оператора открывает огонь из пулеметного модуля.

В сообщении подчеркнули, что подобные решения позволяют снижать активность дронов противника.

Ранее в апреле появился ролик, демонстрирующий буксировку гаубицы Д-30 при помощи «Курьера». Гусеничный робот оперативно переместил орудие весом более трех тонн.