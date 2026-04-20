Буксировку трехтонной Д-30 роботом «Курьер» показали на видео

Подготовка операторов робототехнических комплексов «Курьер»
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» отбуксировал гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра в районе линии боевого соприкосновения. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «НРТК».

На видео показана Д-30 в походном положении, которую гусеничный НРТК буксирует по полю. Гаубица весит более трех тонн. В сообщении подчеркнули, что применение роботизированных платформ для подвоза боеприпасов и эвакуации позволяет выполнять задачи на опасных участках, сохраняя жизни военнослужащих.

Базовый «Курьер» весит 250 килограммов. Машина развивает скорость до 35 километров в час. НРТК используют для постановки мин, доставки грузов, эвакуации и поражения целей.

Ранее в апреле появились кадры испытаний «Курьера» с «ежовой» защитой. НРТК, который усовершенствовали для постановки мин, получил сплошной резинотканевый экран и пучки «игл» из стальной проволоки.

Д-30 2А18
  • 20.04 01:43
  • 15593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.04 01:37
  • 1
Арктический заслон: в Заполярье развернули новый вертолетный полк
  • 20.04 01:30
  • 1
Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени
  • 20.04 01:23
  • 4
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 19.04 22:00
  • 0
Комментарий к "Швеция предупреждает: Россия может в любой момент захватить один из островов, чтобы испытать НАТО на прочность (The Times, Великобритания)"
  • 19.04 15:52
  • 1
В России создают "умного помощника" для инженеров, конструкторов и изобретателей
  • 19.04 09:01
  • 1
Комментарий к "Западу для войн нового типа понадобилась Украина"
  • 19.04 04:01
  • 10
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 19.04 02:22
  • 0
Комментарий к "Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)"
  • 18.04 20:16
  • 0
Комментарий к "В России сочли ВМФ России одноразовым"
  • 18.04 18:45
  • 1
Итальянские Iveco LMV назвали лучшими бронеавтомобилями ВС России
  • 18.04 18:09
  • 1
Показаны пусковые установки перехватчиков БПЛА Coyote C-UAS на кораблях ВМС США
  • 18.04 13:27
  • 1
Прости, Америка: у России скоро будет флот из десяти новых подводных лодок класса “Ясень” с гиперзвуковыми ракетами (19FortyFive, США)
  • 18.04 13:14
  • 1
В России сочли ВМФ России одноразовым
  • 18.04 09:58
  • 1092
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана