Буксировку трехтонной Д-30 роботом «Курьер» показали на видео

Буксировку трехтонной гаубицы Д-30 роботом «Курьер» показали на видео

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» отбуксировал гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра в районе линии боевого соприкосновения. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «НРТК».

На видео показана Д-30 в походном положении, которую гусеничный НРТК буксирует по полю. Гаубица весит более трех тонн. В сообщении подчеркнули, что применение роботизированных платформ для подвоза боеприпасов и эвакуации позволяет выполнять задачи на опасных участках, сохраняя жизни военнослужащих.

Базовый «Курьер» весит 250 килограммов. Машина развивает скорость до 35 километров в час. НРТК используют для постановки мин, доставки грузов, эвакуации и поражения целей.

Ранее в апреле появились кадры испытаний «Курьера» с «ежовой» защитой. НРТК, который усовершенствовали для постановки мин, получил сплошной резинотканевый экран и пучки «игл» из стальной проволоки.