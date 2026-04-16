Российский «Курьер»-миноукладчик получил «ежовую» защиту

Российский боевой робот-миноукладчик «Курьер» получил «ежовую» защиту от БПЛА

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер», модернизированный для постановки мин, получил «ежовую» защиту. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «НРТК».

На записи показаны полигонные испытания миноукладчика на базе «Курьера». Гусеничный НРТК оснастили специальными лотками для дистанционной постановки заграждений из противотанковых мин ТМ-62.

«Курьер» получил сплошной «мангал» с резинотканевыми экранами, который обеспечивает защиту от ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На экране закрепили пучки «игл», которые обеспечивают преждевременное срабатывание боевой части дрона-камикадзе. Это снижает вероятность уничтожения боевого робота.

Ранее на видео попала стрельба из реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства КНДР, которую установили на базу «Курьера». Компактная РСЗО несет реактивные снаряды калибра 107 миллиметров.