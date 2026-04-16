Российский «Курьер»-миноукладчик получил «ежовую» защиту

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер», модернизированный для постановки мин, получил «ежовую» защиту. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «НРТК».

На записи показаны полигонные испытания миноукладчика на базе «Курьера». Гусеничный НРТК оснастили специальными лотками для дистанционной постановки заграждений из противотанковых мин ТМ-62.

«Курьер» получил сплошной «мангал» с резинотканевыми экранами, который обеспечивает защиту от ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На экране закрепили пучки «игл», которые обеспечивают преждевременное срабатывание боевой части дрона-камикадзе. Это снижает вероятность уничтожения боевого робота.

Ранее на видео попала стрельба из реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства КНДР, которую установили на базу «Курьера». Компактная РСЗО несет реактивные снаряды калибра 107 миллиметров.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 06:23
  • 15539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.04 05:16
  • 0
Комментарий к "Россия окончательно распрощалась с Европой"
  • 16.04 03:38
  • 0
Комментарий к "США пора действовать с Россией по-жесткому"
  • 16.04 02:19
  • 1
МО РФ: БПЛА для Киева производят в восьми странах Европы
  • 16.04 02:13
  • 1
Трамп: США не стоит ждать помощи НАТО в более масштабных вопросах, чем Иран (Fox News, США)
  • 16.04 01:54
  • 4
«Акупунктура» демократии
  • 16.04 01:33
  • 4
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 16.04 01:30
  • 1
США заподозрили в подготовке удара по Ирану сотнями Tomahawk
  • 15.04 23:08
  • 4
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 15.04 18:27
  • 1080
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 15.04 17:15
  • 1
Вояж: дайте деньги
  • 15.04 17:14
  • 0
Переговорная тема не снимается с повестки
  • 15.04 16:05
  • 172
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.04 13:34
  • 6
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 15.04 13:00
  • 2
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России