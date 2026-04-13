Северокорейская РСЗО на российском «Курьере» отстрелялась

210
0
0
Подготовка операторов робототехнических комплексов «Курьер»
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

РСЗО производства КНДР на российском «Курьере» отстрелялась

Реактивная система залпового огня (РСЗО) производства КНДР, установленная на шасси российского наземного робототехнического комплекса «Курьер», отстрелялась 107-миллиметровыми снарядами. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал НРТК.

«Российская газета» отмечает, что у роботизированной РСЗО восемь направляющих для запуска снарядов, полный отстрел которых занимает менее 15 секунд. Управление РСЗО осуществляет дистанционно оператор из безопасного места.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что НРТК «Депеша-3» стал носителем мишенной системы.

Также в апреле обозреватель американского издания 19FortyFive Рубен Джонсон заметил, что Россия создала уникальный НРТК «Багульник-82», способный в автоматическом режиме вести огонь новыми минами каждые пять секунд.

