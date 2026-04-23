В России призвали применить «Угрозу» против дронов ВСУ

224
0
+1
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Разработанные в России ракеты «Угроза» и С-8Л можно применять против дронов ВСУ

Относительно дешевые управляемые ракеты «Угроза» и С-8Л, разработанные в России на базе неуправляемых снарядов, могли бы подойти для борьбы с дальнобойными дронами ВСУ. К внедрению существующих проектов призвал Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что эти проекты похожи на американский комплект APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II), который превращает неуправляемые ракеты калибра 70 миллиметров в управляемое оружие. APKWS II активно применяют для борьбы с дронами.

«В "закромах" российского ВПК имеется два подобных проекта. Первый — "Угроза" от НТЦ АО "АМЕТЕХ", который был начат еще в 1990-х», — говорится в сообщении. В основе разработки лежали неуправляемые авиационные ракеты С-5, С-8 и С-13, оснащенные модулями наведения и коррекции.

Также автор вспомнил о ракетах С-8Л концерна «Калашников» с дальностью около шести километров. По его словам, контейнеры с подобными изделиями позволили бы истребителям Су-30СМ и Су-35С эффективно уничтожать дроны противника. При этом в публикации отметили, что пока на вооружении Воздушно-космических сил России не замечали управляемые реактивные снаряды.

В марте стало известно, что штурмовики A-10 Thunderbolt II ВВС США, которые использовали в ходе операции против Ирана, превратили в охотников за дронами. Самолеты вооружили ракетами APKWS II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 05:54
  • 3
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 04:25
  • 1
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 20:29
  • 15615
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 10:15
  • 1
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 22.04 09:55
  • 126
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы