Войти
Lenta.ru

США превратили «Бородавочников» в охотников за БПЛА для «Эпической ярости»

Фото: U.S. Air Force via Getty Images
ВВС США применили штурмовики A-10 с ракетами APKWS для борьбы с иранскими БПЛА

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые задействовали в ходе операции «Эпическая ярость», превратили в охотников за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом пишет Army Recognition.

Автор обратил внимание на официальный снимок A-10 Военно-воздушных сил (ВВС) США, который применяют в ходе операции против Ирана. Самолет, известный как «Бородавочник», запечатлели в ходе дозаправки в воздухе. Штурмовик получил ракеты для борьбы с БПЛА. «Что делает снимки особенно примечательными, так это очевидная боевая конфигурация самолета. A-10, видимый на опубликованных фотографиях, вооружен парой ракет класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, управляемыми ракетами APKWS и парой AIM-9L/M Sidewinder», — говорится в материале.

Отмечается, что такой набор вооружения указывает на гибкость применения A-10, которые изначально разрабатывали для оказания непосредственной поддержки сухопутных войск.

APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) состоят из неуправляемых ракет Hydra калибра 70 миллиметров, дополненных комплектом управления и полуактивной лазерной головкой самонаведения. Они способны поражать беспилотники.

В феврале Telegram-канал «Военная хроника» писал, что преимущества APKWS II, которыми начали вооружать украинские истребители F-16, смогут реализовать лишь при большом везении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
A-10 Warthog
AGM-65
AIM-9
APKWS
F-16
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
