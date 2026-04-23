Базу США в Саудовской Аравии прикроют украинскими перехватчиками Sky Map

США развернули украинскую систему Sky Map для защиты базы Принц Султан от БПЛА

Армия США развернула украинскую систему Sky Map с дронами-перехватчиками для защиты от иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники.

Антидроновое решение применили для прикрытия американской базы Принц Султан (Саудовская Аравия). Система способна обнаружить приближающиеся дроны и отправить зенитные беспилотники на перехват.

В публикации подчеркнули, что применение украинской системы на американской базе указывает на уязвимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны США. Американский объект в Саудовской Аравии неоднократно подвергался ударам дронов и ракет.

Ранее в апреле издание TWZ писало, что объекты США на Ближнем Востоке прикрыли проверенными на Украине перехватчиками Merops. После начала операции против Ирана Вашингтон купил 13 тысяч зенитных аппаратов. Один дрон-ПВО стоит около 15 тысяч долларов, а стоимость дрона-камикадзе Shahed-136 оценивают в 30-50 тысяч.