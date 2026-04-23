Российские Ту-22М3 с Х-22 встретили истребители шести стран НАТО

221
0
0
Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ
Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ.

MWM: Пару российских Ту-22М3 над Балтикой встретили истребители шести стран НАТО

Пару российских бомбардировщиков Ту-22М3, выполнявших 20 апреля полет над Балтийским морем, встретили истребители шести стран НАТО. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В полете Ту-22М3 поочередно сопровождали российские истребители Су-30СМ и Су-35. «Западные источники сообщили, что для наблюдения за российским полетом были подняты в воздух истребители шести стран-членов НАТО, включая Францию, Швецию, Финляндию, Польшу, Данию и Румынию», — говорится в публикации.

Журнал пишет, что Ту-22М3 благодаря противокорабельной ракете Х-22 играет «центральную роль в сдерживании НАТО». «С середины 2010-х годов флот Ту-22М3 начал оснащаться новой противокорабельной ракетой Х-32, усовершенствованной модификацией Х-22, которая отличается модернизированными системами наведения и радиоэлектронной борьбы, увеличенной дальностью поражения до 1000 километров и более высокой скоростью», — пишет издание.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что бомбардировщик Ту-22М3 с ракетой Х-22, а также истребитель Су-30СМ2 показались в прицеле боевого самолета Rafale.

