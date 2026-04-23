Войти
Lenta.ru

Ту-22М3 с ракетой Х-22 показался в прицеле Rafale

Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Бомбардировщик Ту-22М3 с ракетой Х-22 показался в прицеле истребителя Rafale

Бомбардировщик Ту-22М3 с ракетой Х-22, а также истребитель Су-30СМ2 показались в прицеле боевого самолета Rafale. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Российский Ту-22М3 с ракетой Х-22 и Су-30СМ2 в прицеле французского истребителя Rafale во время перехвата и сопровождения над Балтийским морем», — говорится в публикации.

Встреча самолетов в небе над Балтикой состоялась, предположительно, в первой половине апреля.

Ранее Military Watch Magazine заметил, что французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, встретились с российскими Су-30СМ, которые, как предполагается, базируются в Калининградской области.

Тогда же западный журнал привел изображение, на котором Rafale благодаря модулю дальней идентификации и наведения TALIOS взял на прицел Су-30СМ, вооруженный, вероятно, противорадиолокационными ракетами Х-31.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Продукция
Rafale
Су-30
Ту-22М
Х-31
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
